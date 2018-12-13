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15:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Солнечный зонд «Паркер» прислал снимок звездной короны

Солнечный зонд «Паркер» подлетел к Солнцу на рекордное расстояние, побив при этом рекорд скорости, и теперь передает на Землю полученную информацию.

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Источник: NASA

На полученной с космического аппарата фотографии можно увидеть плазму, выбрасываемую Солнцем в космическое пространство.

Яркое пятно на снимке — это не что иное как Юпитер. Черные точки — это повторяющееся изображение планеты, они возникли из-за условий съемки.

Фотография была сделана 8 ноября на расстоянии всего в 27,2 млн км от поверхности Солнца. Камера была направлена вбок, находясь под прикрытием теплозащитного экрана.

Зонд должен всегда быть обращен к Солнцу теплозащитным экраном | Источник: NASA

Миссия НАСА отправилась к светилу в августе 2018 года, чтобы изучить его внешнюю атмосферу (солнечную корону).

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Внешняя атмосфера звезды во много раз горячее, чем поверхность звезды, температура которой достигает 6 тыс. градусов по Цельсию, тогда как солнечная корона прогревается до нескольких миллионов градусов. Ученые пока не выяснили, из-за чего это происходит.

«Паркер» попытается раскрыть эту тайну. Для этого он пролетит сквозь солнечную корону, чтобы изучить ее частички, а также магнитные и электрические поля.

«Нам необходимо попасть туда, чтобы изучить образцы новой плазмы, чтобы понимать, какие физические процессы там происходят, — рассказала глава департамента НАСА по изучению гелиофизики Никола Фокс. — Мы хотим понять, почему происходит инверсия температуры, то есть почему при удалении от раскаленной звезды температура атмосферы становится еще горячее, а не снижается».

«Паркер» не только подлетел к Солнцу на рекордное расстояние, он также побил рекорд скорости среди космических кораблей. Во время недавнего приближения к звезде он разогнался до 375 тыс. км/час. До этого рекордной была скорость в 250 тыс. км/час.

И это не предел. В ходе следующих приближений к Солнцу скорость «Паркера» будет еще выше.

О ходе миссии рассказали ученые на встрече Американского геофизического союза в Вашингтоне.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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