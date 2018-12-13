Путин рассказал, что повысило его самооценку в школе

Источник: AP 2018

«Я, когда в начальных классах учился — до восьмого, по-моему, класса — должен сказать, что считал, что с математикой у меня как бы не очень, мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни», — рассказал глава государства во время открытого урока в рамках форума «Проектория».

По словам президента, все изменилось, когда к ним в школу пришел преподаватель из университета или математического института и предложил открыть кружок математики.

«Я не знаю, как меня туда занесло, но мне это очень понравилось, и начало очень получаться», — продолжил Путин. Президент отметил, что кружок был посвящен высшей математике и, как объяснил тогда ему преподаватель — «это и есть математика», тогда как в школе до этого они проходили обычную арифметику в духе «шесть на ум пошло, семь с ума сошло». «А это [то, что изучалось в математическом кружке] нечто другое, это требует абстрактного мышления, и у тебя это получается», — пересказал Путин сказанные ему учителем слова.

«Для меня самого это было открытие. Но я это открытие сделал благодаря ему [преподавателю], я до сих пор ему благодарен, — сказал президент. — Это повысило мою собственную самооценку, и позволило мне потом даже в других отраслях знаний развиваться, идти вперед, добиваться успехов».

Путин заключил, что подобные шаги, сделанные в начале пути, в ходе становления личности, крайне важны, но «это требует большого таланта и творческого подхода со стороны преподавателя, конечно».

Как отметил президент, для того, чтобы быть источником знаний, нужно иметь соответствующий авторитет у учеников. «Все здесь знают… что такое интернет: кто-то называет это панацеей от всего, кто-то называет это помойкой, <…> но это колоссальные возможности. В условиях этого бешеного потока информации стать источником знаний для молодых людей может только авторитетный человек, мнение которого для его слушателей, для его учеников является определяющим», — сказал глава государства.