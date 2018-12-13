Рыбак оседлал кита, чтобы спасти его из сетей (видео)

Грандиозную операцию по спасению кита провели рыбаки, занимающиеся промышленным выловом угрей у побережья Калифорнии.

«Мы возвращались после вылова и увидели кита, у которого буй зацепился за хвост», — рассказал рыбак по имени Николас.

Экипаж заметил горбатого кита на расстоянии менее километра. Они не совсем поняли, что произошло, поэтому подвели судно поближе. Как оказалось, большой старый кит запутался в сетях. Они удерживали его на одном месте. Кит вращался против часовой стрелки, но уплыть не мог.

Рыбаки позвонили в береговую охрану и стали ждать помощи. Когда стало понятно, что никто не собирается им помогать, мужчины решили сами освободить кита.

Один из рыбаков по имени Сэм надел спасательный жилет, прыгнув воду, подплыл к киту и попытался взобраться ему на спину. Удалось это ему только с третьего раза. Эта попытка и попала на видео.

«Давай, давай, пока он не нырнул!» — подбадривали смельчака коллеги. Кит тем временем издавал возмущенные звуки, бил хвостом и едва не выбил телефон из рук снимающего. Затем он успокоился, видимо, поняв, что ему пытаются помочь.

Рыбаку удалось перерезать сети, и освобожденный кит уплыл восвояси под радостные крики спасителей.