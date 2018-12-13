Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, кто может стать президентом
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД
Уморительные письма детей к Деду Морозу (фото)
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Врачи удалили 10-сантиметровую опухоль на шее жителя Кубани
Врача частной клиники осудили на 2,5 года за смерть пациента
«ЦСКА срочно нужна смена логотипа». Реакция соцсетей на победу
Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции
Продукт, считающийся за границей полезным, часто выкидывают в РФ
Как накопить деньги без усилий: простое правило
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Российское оружие, которое пугает США (фото)
«Это безумие для Европы»: реакция МИД на резолюцию Европарламента
Траты россиян будут контролировать: что это значит
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
20Кто убил Кеннеди
15:59 (мск), источник: Mail Новости

Дрон снял спуск каякера с 35-метрового водопада (видео)

Даже смотреть на это страшно.

Наверх

Каякер Адриан Маттерн решился на спуск с водопада Александра на реке Хей в Канаде, высота которого составляет 34,5 метра.

Попытку спортсмена-экстремала решили записать на видео.

Дрон поднялся в воздух над водопадом и зафиксировал момент подхода каяка к обрыву и сам полет. Сперва Маттерн исчез в потоках пены, но через минуту показался внизу целый и невредимый. Спуск оказался удачным.

Читайте также:

Российских биатлонистов ждет допрос. Что с ними происходит
Австралиец рассказал, как безвозмездно взять деньги из банкомата
Путин рассказал, что повысило его самооценку в школе
Почти всех россиян ждет рост тарифов на интернет
Баскова и Брежневу обнаружили во вселенной Marvel
Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов
Путин призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь
Спорт
«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции Австрийская прокуратура обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира - 2017 в Хохфильцене и начала расследование
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото) Чаще всего отслужившие свой срок колеса отправляются на свалку. И все же некоторые не спешат так скоро с ними расставаться, ведь в хозяйстве все может пригодиться
Кино
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька» В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
про толерантность 196
Покупка Кроватки 186
Учиться, учиться и еще раз учиться © 131
История иммиграции одной семьи. 126
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь