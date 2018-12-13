Дрон снял спуск каякера с 35-метрового водопада (видео)
Даже смотреть на это страшно.
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Даже смотреть на это страшно.
Каякер Адриан Маттерн решился на спуск с водопада Александра на реке Хей в Канаде, высота которого составляет 34,5 метра.
Попытку
Дрон поднялся в воздух над водопадом и зафиксировал момент подхода каяка к обрыву и сам полет. Сперва Маттерн исчез в потоках пены, но через минуту показался внизу целый и невредимый. Спуск оказался удачным.
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