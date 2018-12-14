«Чтобы твои кишки завязались узелком»
Блогер и актриса Ами Амер прославилась благодаря почти забытым выражениям. Оказывается, у старых слов может быть новая жизнь. Главное — объяснить смысл.
Блогер и актриса Ами Амер прославилась благодаря почти забытым выражениям. Оказывается, у старых слов может быть новая жизнь. Главное — объяснить смысл.
Увидеть сегодня в бесконечной ленте Instagram среди «глянцевых» публикаций, рекламы, юмора и селфи молодую девушку, которая в шутливой форме знакомит пользователей с ингушским фольклором, необычно. Да и тему для своих видео выпускница ГИТИСа Ами Амер выбрала «неформатную». Она знакомит своих подписчиков с традиционными заклинаниями: ловцаш — пожеланиями блага — и сардамаш — проклятиями. Первый ролик был записан для небольшого круга подписчиков — «для своих», но просмотры начали стремительно набегать. Последнее видео увидели более 70 тысяч человек.
Разбираемся, как использовали сардамаш раньше, зачем «проклинают» сейчас и откуда у пользователей соцсетей такой интерес к речевой культуре ингушского народа.
— Всё началось с того, что мама рассказала мне историю. Однажды на рынке знакомая женщина обратилась к ней на ингушском: «Чтоб ты сгорела! Ты вообще не стареешь». Тогда мы
Сардамаш (проклятия)
«Чтобы ты встретил человека с такой же черной душой, как у тебя»
«Чтоб ты умер в полном одиночестве»
«Чтобы вместо дождя на твою голову сыпались бревна»
«Пусть черви сожрут твое тело»
«Чтобы ты превратился в мяч, и все кому не лень пинали тебя».
Девушка начала выкладывать ролики в Instagram.
Знакомые даже кидали некоторые из них маме Ами со словами: «Ой, смотри какая девочка. На ингушском говорит!», а та, смеясь, отвечала: «Да, это же моя дочь!».
— Думаю, до этого не было переводов коротких выражений с ингушского языка на русский, тем более
Для видео девушка выбирает старинные выражения, непривычные для уха ее подписчиков.
Материал для роликов Ами черпает из уже ставшей любимой книги — «Антологии ингушского фольклора».
— В начале 2000-х мама купила все тома этой серии, — вспоминает Ами. — Когда мы переезжали в Москву, то захватили их с собой. В один момент я взяла первый том, открыла его и нашла огромное количество выражений, которые меня просто потрясли, ведь в обычной жизни мы чаще всего используем их упрощенные версии. Например, дала тоа е хьо (вот ты растяпа!), даькъаза якх хьо (будь ты проклят!) из сардамаш. А как ловца могу сказать: ай, дала тое е хьо! Ма дика йиIиг елх хьо (ай, какая молодец! Такая хорошая девочка!).
А вот для 62-летнего ингушского журналиста и писателя Хаважа Накостоева весь фольклор, используемый Ами для блога, вовсе не кажется архаичным. Он хорошо помнит время, когда такие проклятия и благопожелания — длинные, красочные и метафоричные — можно было слышать от односельчан ежедневно.
— Вот идёшь по улице, а навстречу тебе старик, — вспоминает Накостоев. — Остановишься: у нас ведь не принято пересекать дорогу идущему, поздороваешься. Мужчина на этот знак уважения тебе обязательно пару ловцаш выскажет. Расспросит, кто ты, как ты, обязательно адресует
На вопрос, какое благопожелание самое хорошее, Хаваж Алиевич отвечает: «Пусть твои дети всегда доставляют тебе радость! Лучшего способа пожелать родителям счастья просто не существует». У ингушей на этот счет есть даже древняя пословица: «Мужчина хотел бы быть лучше всех на свете, кроме своего сына».
Ловцаш (пожелания добра)
«Чтоб ты жил, пока на море волосы не вырастут»
«Чтобы Господь из тебя тысячу сделал»
«Какая ты красивая, чтоб ты задохнулась»
«Чтоб тебя молния ударила — как ты похорошела»
«Чтобы у тебя было два мешка золота, чтобы верные друзья были с тобой и чтоб ты заезжал на осле к себе домой»
По словам писателя, у ингушских мужчин было не принято угощать друг друга проклятиями. А вот от
— Бывало, что залезем в чужой огород за яблоками или нечаянно мячом в стекло попадём — на это женщины обязательно нам скажут
А вот в современном мире ситуация уже поменялась. По словам доцента кафедры психологии Ингушского государственного университета Марэм Ахильговой, сейчас сардамаш в речи чаще употребляют именно юноши, а не девушки.
— Это обстоятельство, как и само активное использование подобных выражений в разговоре, связанно с нестабильной общественной обстановкой, — считает Ахильгова. — Это психологическая реакция: человек постоянно находится в напряжении. Если он не имеет возможности физического воздействия (или оно крайне нежелательно), то крик души вырывается в словесной форме. А еще может показаться, что сегодня благопожелания сведены на нет. Но это не так, они лишь реже привлекают к себе внимание — хорошее быстро забывают.
В человеке откликается народная память! И не только генетическая, а самая обыкновенная: почти все нынешние миллениалы слышали сардамаш и ловцаш от своих бабушек и дедушек. В больших семьях старики порой в шутку произносят проклятия по отношению к домашним. Так что нередко дети с ранних лет, не говоря еще на ингушском языке, спокойно могут пожелать
Но всё же поколения отцов и детей воспринимают такие выражения
Марем Ахильгова признаётся, что в речи своих студентов она частенько слышит колкие сардамаш: Сийна цIи ял хьох (чтобы тебе гореть синим пламенем!); ГIаманша ваъ хьо (пусть тебя съедят демоны!); БIар хила хьа цу чурех (чтобы твои кишки переплелись и завязались узелком!), Юкъ хак хьа (чтобы сломался твой позвоночник!).
— Когда я спрашиваю у них: «Вы хоть понимаете смысл фразы, которую произносите?», они часто отвечают: «Мы это так, в шутку, без всякого дурного умысла», — говорит Ахильгова. — Момент неоднозначный. Да, это часть традиционной культуры и отрадно, что молодёжь сохраняет её, используя в повседневной речи. Но язык — очень мощное оружие. В прежние времена за одно неловко оброненное слово человек мог и жизни лишиться.
Второй способ заключается в том, чтобы, слыша проклятие, повторять про себя тубостопарала (да не сбудется).
Фото в материале: facebook.com/ameramimimi, Алёна Захарова, личный архив Марем Ахильговой.