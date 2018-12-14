«Чтобы твои кишки завязались узелком»

Увидеть сегодня в бесконечной ленте Instagram среди «глянцевых» публикаций, рекламы, юмора и селфи молодую девушку, которая в шутливой форме знакомит пользователей с ингушским фольклором, необычно. Да и тему для своих видео выпускница ГИТИСа Ами Амер выбрала «неформатную». Она знакомит своих подписчиков с традиционными заклинаниями: ловцаш — пожеланиями блага — и сардамаш — проклятиями. Первый ролик был записан для небольшого круга подписчиков — «для своих», но просмотры начали стремительно набегать. Последнее видео увидели более 70 тысяч человек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp7PWaZFEdi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp7PWaZFEdi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bp7PWaZFEdi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ami Amer (@ameramimimi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-08T16:15:48+00:00">8 Ноя 2018 в 8:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разбираемся, как использовали сардамаш раньше, зачем «проклинают» сейчас и откуда у пользователей соцсетей такой интерес к речевой культуре ингушского народа.

Блог проклятий

— Всё началось с того, что мама рассказала мне историю. Однажды на рынке знакомая женщина обратилась к ней на ингушском: «Чтоб ты сгорела! Ты вообще не стареешь». Тогда мы по-доброму посмеялись над этим случаем, — рассказывает Ами. — И вдруг мне в голову пришла идея снять видео про подобные выражения.

Сардамаш (проклятия)

«Чтобы ты встретил человека с такой же черной душой, как у тебя»

«Чтоб ты умер в полном одиночестве»

«Чтобы вместо дождя на твою голову сыпались бревна»

«Пусть черви сожрут твое тело»

«Чтобы ты превратился в мяч, и все кому не лень пинали тебя».

Девушка начала выкладывать ролики в Instagram.

На них она зачитывала сардамаш на ингушском, а затем переводила на русский. На большой интерес к видео Ами не рассчитывала, но неожиданно число просмотров стало расти.

Знакомые даже кидали некоторые из них маме Ами со словами: «Ой, смотри какая девочка. На ингушском говорит!», а та, смеясь, отвечала: «Да, это же моя дочь!».

— Думаю, до этого не было переводов коротких выражений с ингушского языка на русский, тем более чего-то о сардамаш/ловцаш в видео-формате. И это оказалось интересным для широкой аудитории, — объясняет Ами неожиданный успех. — Совершенно не соглашусь, что ингушский не подходит для развития и популяризации его в интернете. Главное — выбрать правильную подачу, с юмором.

Источник: Это Кавказ / Иллюстрация: Даниил Берковский

Для видео девушка выбирает старинные выражения, непривычные для уха ее подписчиков.

Многие из них даже содержат архаизмы и передают древние представления народа о добре и зле, счастье и горе.

Материал для роликов Ами черпает из уже ставшей любимой книги — «Антологии ингушского фольклора».

— В начале 2000-х мама купила все тома этой серии, — вспоминает Ами. — Когда мы переезжали в Москву, то захватили их с собой. В один момент я взяла первый том, открыла его и нашла огромное количество выражений, которые меня просто потрясли, ведь в обычной жизни мы чаще всего используем их упрощенные версии. Например, дала тоа е хьо (вот ты растяпа!), даькъаза якх хьо (будь ты проклят!) из сардамаш. А как ловца могу сказать: ай, дала тое е хьо! Ма дика йиIиг елх хьо (ай, какая молодец! Такая хорошая девочка!).

Сардамаш — не мужское дело

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А вот для 62-летнего ингушского журналиста и писателя Хаважа Накостоева весь фольклор, используемый Ами для блога, вовсе не кажется архаичным. Он хорошо помнит время, когда такие проклятия и благопожелания — длинные, красочные и метафоричные — можно было слышать от односельчан ежедневно.

— Вот идёшь по улице, а навстречу тебе старик, — вспоминает Накостоев. — Остановишься: у нас ведь не принято пересекать дорогу идущему, поздороваешься. Мужчина на этот знак уважения тебе обязательно пару ловцаш выскажет. Расспросит, кто ты, как ты, обязательно адресует что-то хорошее твоим родителям, родственникам, похвалит и заключит: «Пусть у тебя вырастут такие же дети, как ты сам».

На вопрос, какое благопожелание самое хорошее, Хаваж Алиевич отвечает: «Пусть твои дети всегда доставляют тебе радость! Лучшего способа пожелать родителям счастья просто не существует». У ингушей на этот счет есть даже древняя пословица: «Мужчина хотел бы быть лучше всех на свете, кроме своего сына».

Ловцаш (пожелания добра)

«Чтоб ты жил, пока на море волосы не вырастут»

«Чтобы Господь из тебя тысячу сделал»

«Какая ты красивая, чтоб ты задохнулась»

«Чтоб тебя молния ударила — как ты похорошела»

«Чтобы у тебя было два мешка золота, чтобы верные друзья были с тобой и чтоб ты заезжал на осле к себе домой»

По словам писателя, у ингушских мужчин было не принято угощать друг друга проклятиями. А вот от женщин-односельчанок такие выражения сыпались частенько.

Источник: Это Кавказ / Иллюстрация: Даниил Берковский

— Бывало, что залезем в чужой огород за яблоками или нечаянно мячом в стекло попадём — на это женщины обязательно нам скажут что-нибудь из сардамаш. Очень стыдно! — вспоминает Накостоев. Проклятия всегда считались частью именно женской культуры, уделом более слабого. Для мужчины это было позорным: если у тебя есть претензии — решай по-другому.

«Проклятия на ингушском звучат убедительней»

А вот в современном мире ситуация уже поменялась. По словам доцента кафедры психологии Ингушского государственного университета Марэм Ахильговой, сейчас сардамаш в речи чаще употребляют именно юноши, а не девушки.

— Это обстоятельство, как и само активное использование подобных выражений в разговоре, связанно с нестабильной общественной обстановкой, — считает Ахильгова. — Это психологическая реакция: человек постоянно находится в напряжении. Если он не имеет возможности физического воздействия (или оно крайне нежелательно), то крик души вырывается в словесной форме. А еще может показаться, что сегодня благопожелания сведены на нет. Но это не так, они лишь реже привлекают к себе внимание — хорошее быстро забывают.

По словам Ахильговой, то, что сардамаш и ловцаш произносятся именно на ингушском, делает их более убедительными — так они сильнее воздействуют на собеседника.

В человеке откликается народная память! И не только генетическая, а самая обыкновенная: почти все нынешние миллениалы слышали сардамаш и ловцаш от своих бабушек и дедушек. В больших семьях старики порой в шутку произносят проклятия по отношению к домашним. Так что нередко дети с ранних лет, не говоря еще на ингушском языке, спокойно могут пожелать кому-нибудь сломать позвоночник.

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Но всё же поколения отцов и детей воспринимают такие выражения по-разному. По словам эксперта, старшие, произнося проклятия, делают это с большой осторожностью, а вот молодежь часто бросается ими без особого повода.

Марем Ахильгова признаётся, что в речи своих студентов она частенько слышит колкие сардамаш: Сийна цIи ял хьох (чтобы тебе гореть синим пламенем!); ГIаманша ваъ хьо (пусть тебя съедят демоны!); БIар хила хьа цу чурех (чтобы твои кишки переплелись и завязались узелком!), Юкъ хак хьа (чтобы сломался твой позвоночник!).

— Когда я спрашиваю у них: «Вы хоть понимаете смысл фразы, которую произносите?», они часто отвечают: «Мы это так, в шутку, без всякого дурного умысла», — говорит Ахильгова. — Момент неоднозначный. Да, это часть традиционной культуры и отрадно, что молодёжь сохраняет её, используя в повседневной речи. Но язык — очень мощное оружие. В прежние времена за одно неловко оброненное слово человек мог и жизни лишиться.

Вместе с тем в ингушских традициях можно найти и выражения по «аннулированию» проклятий. Так, можно просто промолчать в ответ, тогда сардамаш не найдёт своего адресата и вернётся к тому, кто его произнёс.

Второй способ заключается в том, чтобы, слыша проклятие, повторять про себя тубостопарала (да не сбудется).