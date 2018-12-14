Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девочка "проснулась" спустя 4 года комы и удивила рассказом
Возвращение российской «Руки смерти» напугало США
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Эксперт: как РФ может остановить ВСУ в случае наступления
Украинцы массово бросают машины за границей
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма
Шипулин, Логинов и Гараничев могут быть временно отстранены
Опубликован календарь сборной России по футболу в отборе ЧЕ-2020
Лавров сделал заявление после признания Бутиной
Поручение Порошенко: что сделала разведка Украины
СМИ узнали последние данные о состоянии Зинчука после ДТП
Девушка была сразу с несколькими парнями и умерла
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
19:50 (мск), источник: Это Кавказ

«Чтобы твои кишки завязались узелком»

Блогер и актриса Ами Амер прославилась благодаря почти забытым выражениям. Оказывается, у старых слов может быть новая жизнь. Главное — объяснить смысл.

Наверх

Увидеть сегодня в бесконечной ленте Instagram среди «глянцевых» публикаций, рекламы, юмора и селфи молодую девушку, которая в шутливой форме знакомит пользователей с ингушским фольклором, необычно. Да и тему для своих видео выпускница ГИТИСа Ами Амер выбрала «неформатную». Она знакомит своих подписчиков с традиционными заклинаниями: ловцаш — пожеланиями блага — и сардамаш — проклятиями. Первый ролик был записан для небольшого круга подписчиков — «для своих», но просмотры начали стремительно набегать. Последнее видео увидели более 70 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разбираемся, как использовали сардамаш раньше, зачем «проклинают» сейчас и откуда у пользователей соцсетей такой интерес к речевой культуре ингушского народа.

Блог проклятий

— Всё началось с того, что мама рассказала мне историю. Однажды на рынке знакомая женщина обратилась к ней на ингушском: «Чтоб ты сгорела! Ты вообще не стареешь». Тогда мы по-доброму посмеялись над этим случаем, — рассказывает Ами. — И вдруг мне в голову пришла идея снять видео про подобные выражения.

Сардамаш (проклятия)

«Чтобы ты встретил человека с такой же черной душой, как у тебя»
«Чтоб ты умер в полном одиночестве»
«Чтобы вместо дождя на твою голову сыпались бревна»
«Пусть черви сожрут твое тело»
«Чтобы ты превратился в мяч, и все кому не лень пинали тебя».

Девушка начала выкладывать ролики в Instagram.

На них она зачитывала сардамаш на ингушском, а затем переводила на русский. На большой интерес к видео Ами не рассчитывала, но неожиданно число просмотров стало расти.

Знакомые даже кидали некоторые из них маме Ами со словами: «Ой, смотри какая девочка. На ингушском говорит!», а та, смеясь, отвечала: «Да, это же моя дочь!».

— Думаю, до этого не было переводов коротких выражений с ингушского языка на русский, тем более чего-то о сардамаш/ловцаш в видео-формате. И это оказалось интересным для широкой аудитории, — объясняет Ами неожиданный успех. — Совершенно не соглашусь, что ингушский не подходит для развития и популяризации его в интернете. Главное — выбрать правильную подачу, с юмором.

Источник: Это Кавказ / Иллюстрация: Даниил Берковский

Для видео девушка выбирает старинные выражения, непривычные для уха ее подписчиков.

Многие из них даже содержат архаизмы и передают древние представления народа о добре и зле, счастье и горе.

Материал для роликов Ами черпает из уже ставшей любимой книги — «Антологии ингушского фольклора».

— В начале 2000-х мама купила все тома этой серии, — вспоминает Ами. — Когда мы переезжали в Москву, то захватили их с собой. В один момент я взяла первый том, открыла его и нашла огромное количество выражений, которые меня просто потрясли, ведь в обычной жизни мы чаще всего используем их упрощенные версии. Например, дала тоа е хьо (вот ты растяпа!), даькъаза якх хьо (будь ты проклят!) из сардамаш. А как ловца могу сказать: ай, дала тое е хьо! Ма дика йиIиг елх хьо (ай, какая молодец! Такая хорошая девочка!).

Сардамаш — не мужское дело

Новость
Вы умерлиУзнайте, какая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира.

А вот для 62-летнего ингушского журналиста и писателя Хаважа Накостоева весь фольклор, используемый Ами для блога, вовсе не кажется архаичным. Он хорошо помнит время, когда такие проклятия и благопожелания — длинные, красочные и метафоричные — можно было слышать от односельчан ежедневно.

— Вот идёшь по улице, а навстречу тебе старик, — вспоминает Накостоев. — Остановишься: у нас ведь не принято пересекать дорогу идущему, поздороваешься. Мужчина на этот знак уважения тебе обязательно пару ловцаш выскажет. Расспросит, кто ты, как ты, обязательно адресует что-то хорошее твоим родителям, родственникам, похвалит и заключит: «Пусть у тебя вырастут такие же дети, как ты сам».

На вопрос, какое благопожелание самое хорошее, Хаваж Алиевич отвечает: «Пусть твои дети всегда доставляют тебе радость! Лучшего способа пожелать родителям счастья просто не существует». У ингушей на этот счет есть даже древняя пословица: «Мужчина хотел бы быть лучше всех на свете, кроме своего сына».

Ловцаш (пожелания добра)

«Чтоб ты жил, пока на море волосы не вырастут»
«Чтобы Господь из тебя тысячу сделал»
«Какая ты красивая, чтоб ты задохнулась»
«Чтоб тебя молния ударила — как ты похорошела»
«Чтобы у тебя было два мешка золота, чтобы верные друзья были с тобой и чтоб ты заезжал на осле к себе домой»

По словам писателя, у ингушских мужчин было не принято угощать друг друга проклятиями. А вот от женщин-односельчанок такие выражения сыпались частенько.

Источник: Это Кавказ / Иллюстрация: Даниил Берковский

— Бывало, что залезем в чужой огород за яблоками или нечаянно мячом в стекло попадём — на это женщины обязательно нам скажут что-нибудь из сардамаш. Очень стыдно! — вспоминает Накостоев. Проклятия всегда считались частью именно женской культуры, уделом более слабого. Для мужчины это было позорным: если у тебя есть претензии — решай по-другому.

«Проклятия на ингушском звучат убедительней»

А вот в современном мире ситуация уже поменялась. По словам доцента кафедры психологии Ингушского государственного университета Марэм Ахильговой, сейчас сардамаш в речи чаще употребляют именно юноши, а не девушки.

— Это обстоятельство, как и само активное использование подобных выражений в разговоре, связанно с нестабильной общественной обстановкой, — считает Ахильгова. — Это психологическая реакция: человек постоянно находится в напряжении. Если он не имеет возможности физического воздействия (или оно крайне нежелательно), то крик души вырывается в словесной форме. А еще может показаться, что сегодня благопожелания сведены на нет. Но это не так, они лишь реже привлекают к себе внимание — хорошее быстро забывают.

По словам Ахильговой, то, что сардамаш и ловцаш произносятся именно на ингушском, делает их более убедительными — так они сильнее воздействуют на собеседника.

В человеке откликается народная память! И не только генетическая, а самая обыкновенная: почти все нынешние миллениалы слышали сардамаш и ловцаш от своих бабушек и дедушек. В больших семьях старики порой в шутку произносят проклятия по отношению к домашним. Так что нередко дети с ранних лет, не говоря еще на ингушском языке, спокойно могут пожелать кому-нибудь сломать позвоночник.

Новость
Семилетний мальчик возглавил рейтинг блогеров с самым высоким заработком

Но всё же поколения отцов и детей воспринимают такие выражения по-разному. По словам эксперта, старшие, произнося проклятия, делают это с большой осторожностью, а вот молодежь часто бросается ими без особого повода.

Марем Ахильгова признаётся, что в речи своих студентов она частенько слышит колкие сардамаш: Сийна цIи ял хьох (чтобы тебе гореть синим пламенем!); ГIаманша ваъ хьо (пусть тебя съедят демоны!); БIар хила хьа цу чурех (чтобы твои кишки переплелись и завязались узелком!), Юкъ хак хьа (чтобы сломался твой позвоночник!).

— Когда я спрашиваю у них: «Вы хоть понимаете смысл фразы, которую произносите?», они часто отвечают: «Мы это так, в шутку, без всякого дурного умысла», — говорит Ахильгова. — Момент неоднозначный. Да, это часть традиционной культуры и отрадно, что молодёжь сохраняет её, используя в повседневной речи. Но язык — очень мощное оружие. В прежние времена за одно неловко оброненное слово человек мог и жизни лишиться.

Вместе с тем в ингушских традициях можно найти и выражения по «аннулированию» проклятий. Так, можно просто промолчать в ответ, тогда сардамаш не найдёт своего адресата и вернётся к тому, кто его произнёс.

Второй способ заключается в том, чтобы, слыша проклятие, повторять про себя тубостопарала (да не сбудется).

Фото в материале: facebook.com/ameramimimi, Алёна Захарова, личный архив Марем Ахильговой.

 Остановок составы не делали,тела умерших солдаты выкидывали из вагонов
"Она в шортах стоит, у нее плечи голые, позор!"- ее осудили на Кавказе
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета
Названы худшие пароли 2018 года
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Свора собак собралась у больницы ради бездомного хозяина
Россиянин не глядя отбил летевшую в пустые ворота шайбу пяткой
Обижаться нельзя смеяться: самые популярные прозвища россиян
Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)
Спорт
ЛЕ: прощальный кошмар «Спартака», «Челси» — фаворит плей-офф Заключительный тур группового этапа Лиги Европы получился просто кошмарным для российских клубов
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс Актрисы и певицы приняли участие в праздничном выпуске шоу талантов на Первом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Как долги мешают семейному счастью 369
Про консьержку 152
это была проверка? 145
Жизнь в Канаде 138
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь