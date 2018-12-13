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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Доля россиян старше 60 лет составит 26% к 2030 году

Демографы прогнозируют, что доля жителей России старше 60 лет составит почти 26% от всего населения страны к 2030 году, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он добавил, что «нас ждет очень интересное будущее».

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Источник: Reuters

«Нам надо успеть разработать комплекс мер, которые позволили бы этим людям чувствовать себя востребованными», — сказал глава ПФР на форуме «Общество для всех возрастов» (цитата по ТАСС). Подходя к теме пенсий, он добавил, что она зависит от состояния макроэкономики и демографических тенденций.

«Мы, в первую очередь, должны говорить о макроэкономической стабильности и низкой инфляции, о поступательном росте валового внутреннего продукта. Только в этой среде можно выстраивать серьезные планы по повышению пенсионного обеспечения», — сказал господин Дроздов, уточнив, что российская пенсионная система «солидарная», а это значит, что нынешнее поколение работающих «платит за тех, кто сейчас на пенсии». «Мы тоже понимаем уровень нагрузки. Если говорить обо всех изменениях, которые произошли (например, пенсионная реформа.— “Ъ”), они направлены на сбалансирование нагрузки на работающих», — объяснил он.

В свою очередь замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на форуме «Россия — территория заботы» рассказала, что в стране уже появились проекты по использованию гаджетов для контроля здоровья пожилых людей. По ее словам, «это реальность», которая заложена в нацпроектах.

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«Мы будем развивать систему гаджетов на дому для тех пожилых, кто малоподвижен, чтобы они на дому имели возможность сразу померить артериальное давление, пульс, сахар и передать дистанционно на пульт участковому врачу», — уточнила замминистра (цитата по «РИА Новости»). По ее данным, сегодня на территории страны проживает более 31 млн человек старше 60 лет и 13,5 млн — старше 70 лет.

В России осенью этого года был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). В документе предусмотрена индексация страховых пенсий в стране с 2019 года — в среднем на 1 тыс. руб. в год, но речь идет только о выплатах неработающим пенсионерам. С 1 января 2019 года индексация пенсии по старости составит 7,05%.

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