Глава фонда «Вера» попросила Путина облегчить доступ к обезболивающим

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«Вы несколько раз ставили вопросы достаточно чувствительные… есть очень чувствительные вопросы, например, проблема лекарственных препаратов обезболивающих для детей. И несколько других вопросов ставили. Давайте поговорим о том, что, как вы считаете, на что нужно дополнительное внимание», — предложил Путин на встрече с Федермессер.

Она начала с обсуждения темы доступности обезболивающих.

По ее словам, деньги на это выделяются, лекарства есть, но врачи не выписывают медикаменты. «Обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках», — сказала она.

Как пояснила Федермессер, врачи не выписывают эти лекарства, и среди причин это 228.2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений). «Это статья — страшная штука для врачей, потому что любая ошибка… — это уголовное преступление», — рассказала она.

Федермессер считает, что декриминализация этой статьи поможет справиться с проблемой. «Это послужило бы толчком», — сказала она.

Кроме того, сейчас, по ее словам, не разделены понятия пропаганды и информирования населения об обезболивании.

Среди других проблем Федермессер назвала отсутствие стандартов и протоколов для оказания паллиативной помощи, которые пока только разрабатываются.

Путин на встрече с Федермессер рассказал, что хотел посетить хоспис в Поречье, но не сможет из-за погоды, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера и первого замглавы администрации.

Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано.

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«Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить (Татьяну) Голикову и (Сергея) Кириенко», — сказал Путин. Кириенко, в свою очередь, сообщил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.

На днях министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что все россияне смогут получать обезболивание, в том числе наркотическое, это прописано в новом законопроекте о паллиативной помощи.

«Правительство одобрило новый законопроект о паллиативной медпомощи, вносящий изменения в закон об основах охраны здоровья. Он внесен в Думу. В нем прописано право каждого человека на обезболивание, включая все возможные средства — сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты», — сказала Скворцова, выступая 8 декабря на съезде «Единой России».