Древний Рим воссоздали в виртуальной реальности (видео)

Итальянские разработчики реконструировали Древний Рим в виртуальной реальности.

Теперь с помощью VR-очков или просто компьютера каждый желающий может устроить себе экспресс-тур по городу 4 века нашей эры, в котором воссозданы около 7 тысяч зданий и памятников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pA4SG9amhTE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Впервые такая идея родилась у меня в 1974 году. Я был полон решимости найти способ донести эти замечательные памятники миру, но нужных технологий тогда не было», — сказал AFP директор проекта, цифровой археолог Бернард Фришер.

На воплощение масштабного проекта понадобилось 22 года. Едва разработчики находили решение, появлялись какие-то новые технические возможности, и они начинали все сначала. Проект переделывали 3 раза. На разработку потратили 3 млн долларов.

Пользователи могут осмотреть Рим с высоты или остановиться и исследовать два объекта — Римский форум и базилику Максенция и Константина, воссозданные с помощью археологов.

«Мы выбрали 320 год, потому что у нас больше всего информации за этот период, и мы можем быть максимально точными. А после этого столица империи переместилась в Константинополь», — рассказал 69-летний Фришер.

В ближайшие два-три года в реконструкцию добавят Колизей и Пантеон.