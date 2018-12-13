Древний Рим воссоздали в виртуальной реальности (видео)
Увидеть, как выглядел город в 320 году нашей эры, теперь можно с помощью
Увидеть, как выглядел город в 320 году нашей эры, теперь можно с помощью
Итальянские разработчики реконструировали Древний Рим в виртуальной реальности.
Теперь с помощью
«Впервые такая идея родилась у меня в 1974 году. Я был полон решимости найти способ донести эти замечательные памятники миру, но нужных технологий тогда не было», — сказал AFP директор проекта, цифровой археолог Бернард Фришер.
На воплощение масштабного проекта понадобилось 22 года. Едва разработчики находили решение, появлялись
Пользователи могут осмотреть Рим с высоты или остановиться и исследовать два объекта — Римский форум и базилику Максенция и Константина, воссозданные с помощью археологов.
«Мы выбрали 320 год, потому что у нас больше всего информации за этот период, и мы можем быть максимально точными. А после этого столица империи переместилась в Константинополь», — рассказал 69-летний Фришер.
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