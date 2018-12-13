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17:44 (мск), источник: Mail Новости

Древний Рим воссоздали в виртуальной реальности (видео)

Увидеть, как выглядел город в 320 году нашей эры, теперь можно с помощью VR-очков.

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Итальянские разработчики реконструировали Древний Рим в виртуальной реальности.

Теперь с помощью VR-очков или просто компьютера каждый желающий может устроить себе экспресс-тур по городу 4 века нашей эры, в котором воссозданы около 7 тысяч зданий и памятников.

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«Впервые такая идея родилась у меня в 1974 году. Я был полон решимости найти способ донести эти замечательные памятники миру, но нужных технологий тогда не было», — сказал AFP директор проекта, цифровой археолог Бернард Фришер.

На воплощение масштабного проекта понадобилось 22 года. Едва разработчики находили решение, появлялись какие-то новые технические возможности, и они начинали все сначала. Проект переделывали 3 раза. На разработку потратили 3 млн долларов.

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Пользователи могут осмотреть Рим с высоты или остановиться и исследовать два объекта — Римский форум и базилику Максенция и Константина, воссозданные с помощью археологов.

«Мы выбрали 320 год, потому что у нас больше всего информации за этот период, и мы можем быть максимально точными. А после этого столица империи переместилась в Константинополь», — рассказал 69-летний Фришер.

В ближайшие два-три года в реконструкцию добавят Колизей и Пантеон.

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