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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Археологи нашли в Египте гигантское кладбище времен Тутанхамона

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Египетские ученые нашли на юге страны рекордно большое кладбище, не разграбленное расхитителями гробниц, на чьей территории было захоронено более пятидесяти современников Тутанхамона и других фараонов 18 династии.

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Источник: Ministry of Antiquities

Об этом сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Здесь, похоже, были захоронены как минимум три поколения людей, живших в эпоху между правлениями Тутмоса II и Аменхотепа II. Мы насчитали как минимум 60 индивидов, треть из которых была детьми. Мы ожидаем, что их на самом деле гораздо больше. Мы никогда раньше не находили столь крупное захоронение.
Мария Нильссон
руководитель шведской археологической миссии в Египте

Погребально-храмовый комплекс в Гебель-эс-Сисила был построен на юге Древнего Египта, рядом с городом Бехдет, столицей Южного Царства, во времена фараонов 18 династии Древнего Египта, Тутанхамона и его предков, «фараонов-завоевателей», носивших имя Тутмос. На эпоху правления 18 династии приходится пик могущества Египта и начало его заката.

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Самые известные и интересные с научной точки зрения следы этой эры были найдены в двух точках современного Египта — в окрестностях Луксора и Карнака, в знаменитой Долине Царей, и в местечке Гебель-эс-Сисила, расположенном в нескольких десятках километров к северу от современной Асуанской плотины.

Здесь находился древнеегипетский город Бехдет, где во времена Тутанхамона и его великих родственников египтяне добывали блоки песчаника, которые затем транспортировались по Нилу в Луксор, Фивы и другие регионы королевства для строительства храмов, гробниц и других монументов. Со временем, Бехдет и его окрестности «обросли» своими собственными монументами, усыпальницами и храмами, которые сейчас активно изучают египтологи.

Нильссон и ее коллеги уже несколько лет проводят раскопки на территории Гебель-эс-Сисилы, изучая нетронутые уголки Бехдета и других поселений времен Тутанхамона и прочих правителей времен Нового Царства. Год назад им удалось найти своеобразное «детское кладбище», где были захоронены сразу четыре мумии детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Оберег, найденный в одной из могил в гробнице | Источник: Ministry of Antiquities

Новые раскопки, которые ученые начали вести весной этого года, принесли еще более монументальное и интересное открытие — шведские египтологи нашли под пятиметровым слоем песка и грязи пока самое большое кладбище Бехдета.

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Как отметил Мустафа аль-Вазири (Mostafa al-Waziri), глава Высшего совета по делам древностей Египта, современные и древние расхитители гробниц неоднократно пытались проникнуть в эти могильники, из-за чего они были частично затоплены водой и засыпаны песком.

Несмотря на это, большая часть кладбища не была разграблена или просто полностью разрушена. Внутри него сохранилось сразу три каменных саркофага, а также останки нескольких десятков древних египтян, а также большое число украшений, амулетов и различной погребальной утвари.

Два саркофага были извлечены из гробницы — внутри них ученые нашли останки двух девочек, младенца и ребенка дошкольного возраста. Остальные артефакты и останки археологи будут планомерно извлекать в последующие недели и месяцы, осторожно откачивая воду и убирая наносы песка и ила.

Как надеются Нильссон и ее команда, эти раскопки помогут ученым узнать, как жили крупные сообщества древних египтян во времена Нового Царства и какую роль в их жизни играли подобные кладбища.

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