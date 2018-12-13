Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не сможет лично посетить хоспис в Поречье, поэтому попросил отправиться туда
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не сможет лично посетить хоспис в Поречье, поэтому попросил отправиться туда
«Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть
На встрече с главой государства Федермессер упомянула о хосписе.
«Я знаю. Там XIX век», — сказал Путин. «Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях», — поспешила успокоить президента глава фонда, но Путин был настойчив. «Скромные [условия] должны быть достойными», — сказал он. Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и «они более чем достойные».
Кириенко отметил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.