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19:40 (мск), источник: ТАСС

Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не сможет лично посетить хоспис в Поречье, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации главы государства Сергея Кириенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить [Татьяну] Голикову и [Сергея] Кириенко», — сказал Путин в четверг на встрече с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер.

На встрече с главой государства Федермессер упомянула о хосписе.

«Я знаю. Там XIX век», — сказал Путин. «Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях», — поспешила успокоить президента глава фонда, но Путин был настойчив. «Скромные [условия] должны быть достойными», — сказал он. Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и «они более чем достойные».

Кириенко отметил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.

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