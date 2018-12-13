Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье

Источник: РИА "Новости"

«Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить [Татьяну] Голикову и [Сергея] Кириенко», — сказал Путин в четверг на встрече с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер.

На встрече с главой государства Федермессер упомянула о хосписе.

«Я знаю. Там XIX век», — сказал Путин. «Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях», — поспешила успокоить президента глава фонда, но Путин был настойчив. «Скромные [условия] должны быть достойными», — сказал он. Учредитель фонда рассказала, что в хосписе уже многое сделано, и «они более чем достойные».