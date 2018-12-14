Замеры черепов помогли найти внутреннего неандертальца в Homo sapiens

<iframe src="https://giphy.com/embed/8JNFp0Qun1tYGuV2jG" width="480" height="253" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 3D-модель «усредненного» черепа неандертальца (слева) и модель «усредненного» Homo sapiens

Как пишут ученые в своей статье, узнать, как менялась структура человеческого мозга по мере эволюции сложно, так как современный мозг не с чем сравнивать. Но археологи уже нашли немало черепов наших предков, и исследуя их форму, можно судить о строении когда-то жившего в них мозга.

Новость Неандертальцы скрещивались с людьми современного типа дважды

Исследователи обратились к неандертальцам, точнее, к их черепам и остаткам их генов, которые есть в некоторых из нас. Неандертальский человек был не предком, а скорее родственником человека разумного. Тем не менее, эти два вида сосуществовали и иногда скрещивались, так что в популяции современного человека можно найти древние неандертальские гены — у европейцев это примерно 1−2% генома.

Черепа неандертальцев отличаются от черепов современных людей своей более вытянутой формой. Исследователи обмерили неандертальские черепа и создали их усредненную модель. Точно так же поступили с черепами современного человека. Сопоставив две модели, они увидели, как средний, относительно «круглый» череп современного человека, отличается от более вытянутого черепа неандертальца.

Различие черепов неандертальца (красный) и современного человека (синий). Стрелочки показывают увеличенную заднюю черепную ямку, вмещающую мозжечок, и теменные кости, более выпуклые у человека | Источник: Philipp Gunz

На следующем этапе ученые стали сравнивать этот череп с черепами ныне живущих европейцев, чтобы определить, у кого из них череп отклоняется от нормы в сторону большей «неандертальскости». Всего было обследовано около 4500 черепов.

По замыслу авторов, «неправильная» форма черепа могла выдавать наличие у его хозяина генов неандертальцев, причем не каких-нибудь, а как-то связанных с мозгом. Поэтому затем ученые изучили гены участников исследования и действительно, обнаружили, что у тех людей, форма черепов которых ближе к неандертальской, на определенном участке генома — с первой по восемнадцатую хромосому — есть специфические генетические варианты.

Анализ этих участков показал, что там содержатся последовательности, которые сами по себе не являются кодирующими белки генами, но влияют на экспрессию генов, находящихся по соседству. Среди этих генов оказались UBR4, PHLPP1. Первый связан с делением нервных клеток и образованием нервной ткани, и исследования с мышами показали, что его удаление приводит к микроцефалии — болезни, при которой ребенок рождается с аномально маленьким черепом и, соответственно, мозгом. Второй ген, PHLPP1, нужен для образования миелиновой оболочки нервов, которая необходима для быстрого проведения сигналов — нейроны без нее передают импульсы в 5−10 раз медленнее.