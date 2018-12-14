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12:24 (мск), источник: Известия

Скворцова раскритиковала рацион россиян

Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о вреде для здоровья рациона питания жителей страны.

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Она подчеркнула, что представители мужского населения стали вдвое больше страдать от ожирения.

Министр здравоохранения отметила, что в настоящий момент в ведомстве прорабатываются меры по сокращению потребления россиянами сахара и соли, например, возможные акцизы, сообщает в четверг, 13 декабря «Интерфакс».

«В возрасте 35−40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55−64 года — 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», — привела Скворцова статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Она также отметила, что каждый пятый россиянин ежедневно питается фастфудом, в особенности данная тенденция наблюдается за жителями мегаполисов.

Скворцова добавила, что в 2017 году потребление овощей составляло 73% от рекомендуемых норм, а сахара и кондитерских изделий — 130%. Для решения данной проблемы министр предложила ввести акцизы на напитки с высоким содержанием сахара.

В сентябре зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу в школах чипсов, сухариков, газированных напитков и шоколадных батончиков на уровне законодательства. По его мнению, подобные меры смогли бы снизить число заболеваний сердечно-сосудистой системы в связи с ожирением.

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