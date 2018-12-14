В Йоханнесбурге построили многоэтажный дом из контейнеров (фото)
И это даже красиво.
И это даже красиво.
В крупнейшем городе Южной Африки воплотили современный архитектурный проект Drivelines Studios, который поможет обеспечить недорогим жильем огромное количество нуждающихся.
Многоэтажный жилой дом построили из грузовых контейнеров. При этом он имеет стильный современный вид и, скорее, украшает район Мабоненг в Йоханнесбурге, чем портит его.
Авторы проекта — архитектурная студия
Площадь здания составляет 7 тысяч квадратных метров. На первом этаже размещены магазины, на остальных — квартиры. Их размер варьируется от 40 до 60 квадратных метров, все имеют кухню и ванную. Стены здания образуют трехугольный внутренний двор с бассейном и солнечной террасой.
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