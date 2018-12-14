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09:51 (мск), источник: Mail Новости

В Йоханнесбурге построили многоэтажный дом из контейнеров (фото)

И это даже красиво.

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В крупнейшем городе Южной Африки воплотили современный архитектурный проект Drivelines Studios, который поможет обеспечить недорогим жильем огромное количество нуждающихся.

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Многоэтажный жилой дом построили из грузовых контейнеров. При этом он имеет стильный современный вид и, скорее, украшает район Мабоненг в Йоханнесбурге, чем портит его.

Авторы проекта — архитектурная студия LOT-EK с офисами в Неаполе и Нью-Йорке. Проект был разработан еще в 2014 году, а строительство завершено в 2017-м.

Площадь здания составляет 7 тысяч квадратных метров. На первом этаже размещены магазины, на остальных — квартиры. Их размер варьируется от 40 до 60 квадратных метров, все имеют кухню и ванную. Стены здания образуют трехугольный внутренний двор с бассейном и солнечной террасой.

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