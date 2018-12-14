Догнать будущее. Ректоры вузов рассказали на «Проектории» о профессиях завтрашнего дня

Источник: Пресс-служба Президента России

Такое мнение на площадке Всероссийского форума «Проектория» выразили ТАСС участники ректорского часа.

«Раньше не было такого спроса на выпускников информационной безопасности либо программистов, программисты считались “заблудшими душами”… Сейчас контингент стал принципиально другой — это люди, которые уже идут осознанно, идет большой поток девушек. Трансформируется профессия бухгалтера: просто бухгалтер уже мало кому нужен, нужен специалист по “1С” со знанием бухгалтерии», — сказал корреспонденту ТАСС ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Ерохин.

Он также отметил, что сегодня моду на специальности определяют не личные амбиции, а в первую очередь рынок труда. Абитуриенты напрямую связывают образование с уровнем достатка в будущем, поэтому выбор профессии делают осознанно:

Сейчас рынок труда и рынок образования очень близки друг другу… И если дети видят, что сегодня востребовано машинное обучение, блокчейн, они идут в вузы за этими знаниями… То есть «пойду учиться на программиста, а потом разберусь» — такого нет.

Новые формы работы и вечные ценности

Как сообщил журналистам ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской, в условиях стремительно развивающихся цифровых технологий и внедрения инноваций вузы могут угнаться за изменениями рынка труда только в сотрудничестве с бизнесом и предприятиями:

Вузы никогда не угонятся за ними с точки зрения наличия актуализированной лабораторной базы в вузах. Здесь мы сделали вывод, что нам необходимо создавать так называемые базовые кафедры, но не в классическом понимании, а смешанный студенческий десант. Это согласованный с самим предприятием итог, спектр направлений подготовки ребят, который им интересен.

Руководство национального исследовательского технологического университета «МИСиС» уже поставило на поток обучение профессиям будущего, востребованность которых появится на рынке только через некоторое время. Например, в 2017 году вуз выпустил первых магистров по специальности «инженер цифрового производства», работа которых востребована при создании моделей на 3D-принтере. По словам ректора Алевтины Черниковой, квантовые коммуникации через несколько лет также станут рядовой специальностью.

При этом, как подчеркивают ректоры, в погоне за профессиями будущего высшая школа остается верной российским фундаментальным традициям, которые ценятся работодателями.

Мнение бизнеса

О том, что в настоящее время работники должны знать и уметь больше, чем раньше, на форуме «Проектория» говорят и представители бизнес-сообщества. Как рассказал ТАСС директор по связям с университетами в Mail.Ru Group Сергей Марданов, сегодня желательно знать не только иностранные языки, но и обладать навыками программирования, причем независимо от специальности.

«Навык программирования будет массовым и обязательным условием для всех, как сегодня изучение даже не английского, а русского языка… Сложно предсказать, какая профессия будет [наиболее] нужна через 10 лет. Также сложно предсказать, какие профессии появятся в будущем; но то, что будет необходимо обладать этими навыками, — очевидно», — сказал Марданов.

По его словам, все больше новых профессий будет создаваться на стыке уже существующих:

Мы внутри компании поняли, что на стыке задач разрабатываются новые профессии. Под это приходится запускать какие-то новые курсы и учить специалистов под себя.

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