Сорвалась с языка: Финляндия закрыла программу изучения русского

Источник: AFP 2018

Эксперимент с введением русского языка в качестве альтернативы шведскому в восточных районах Финляндии свернут. Об этом со ссылкой на финское министерство образования «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Хельсинки. Свое решение ведомство объяснило «низким интересом со стороны граждан». Сами граждане с этим, однако, в корне не согласны. По словам жителей приграничных районов Финляндии, они давно призывают власти дать их детям право самим выбирать, какой язык изучать.

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Не нашлось желающих

В сентябре 2012 года комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своем докладе упрекнул Финляндию в ущемлении прав русскоязычного населения — в частности, в сфере трудоустройства. Уже через месяц правительство страны анонсировало создание Фонда поддержки русской культуры, в школах были введены факультативные уроки русского, а туристы из РФ с приятным удивлением находили в магазинах и ресторанах ценники и меню на своем родном языке. Кульминацией «потепления» могли стать отмена обязательного шведского и введение добровольного изучения русского языка в школах. Об этом, в частности, говорил министр по делам Европы, культуры и спорта Семпо Тархе. В сентябре 2017 года он даже объявил о решении провести пятилетний эксперимент с отменой шведского в школах в определенных районах страны.

Но уже через год «что-то пошло не так».

Основной причиной срыва правительственного эксперимента по замене обязательного шведского на добровольный русский стало «отсутствие интереса со стороны местных жителей», пояснили «Известиям» в пресс-службе посольства России в Хельсинки.

— Заявки на участие в эксперименте подали шесть школ — в том числе, из Савонлинна, Ямся, Пиексямяки, Юлёярви и Рованиеми (все города расположены на востоке страны. — «Известия»). Однако к лету 2018 года заявки были отозваны по причине слабого интереса и нехватки учащихся, желающих принять участие в эксперименте, — заявили в посольстве.

Русский — бонусом

Пятитысячный Тохмаярви находится недалеко от финско-российской границы.

Согласно официальным данным, порядка 5−10% его населения говорит по-русски. Это самый «русский» город Финляндии.

Муниципалитет Тохмаярви вместе с другими приграничными регионами ходатайствовал о включении города в эксперимент по замене шведского русским.

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— Мы обратились к правительству с просьбой включить нас в эксперимент и предоставить детям право самим выбрать, какой язык они хотят учить дальше, — рассказали «Известиям» в местном департаменте образования. — Тохмаярви находится рядом с Россией, поэтому мы решили, что в школах будет достаточно желающих изучать язык соседа. Однако идея не нашла поддержки у родителей. Сейчас русский язык можно изучать только в качестве факультатива, но опять же при условии, что наберется группа. Это бесплатно. Выбрать факультатив можно с 4-го класса, так делает примерно 30% наших учеников. Это очень много для Финляндии.

Обязательное изучение шведского начинается с шестого класса. Выходит, что с этого момента в школьную программу входят сразу четыре языка: финский, шведский, а также «необязательные» английский и русский.

— Мы с мужем решили, что домашнего общения на русском нашей дочери будет вполне достаточно, — объяснила «Известиям» Ольга, переехавшая в финский город Котка с Южного Урала. — Дома мы говорим на русском, а в школе у дочери и без того достаточно сильная нагрузка.

По словам Ольги, если бы вместо шведского можно было выбрать русский, она не раздумывая дала бы дочери возможность изучать родную речь.

— Уровень преподавания шведского оставляет желать лучшего: дочь его понимает, читает, но говорит с трудом. Я слышала, что многие сразу после школы его забывают. Лучше бы эти часы отдали для изучения английского или французского — было бы полезнее, — считает она.

По словам жительницы Хельсинки Динары, переехавшей сюда из Екатеринбурга, особых проблем с изучением русского языка в городе нет, но часов на изучение русской литературы в школах явно не хватает.

— В Финляндии проживает достаточно крупная татарская диаспора. В семье мы стараемся говорить на татарском, в школе взяли факультативные английский и русский — раз в неделю, обычно последним уроком. Мне кажется, это не такая уж большая нагрузка. Жаль, что русскую литературу в рамках этих уроков они проходят как-то наскоком, вскользь. Дочь изучает оба языка как иностранные — финские татары в отличие от казанских или сибирских совсем не говорят на русском, им это в диковинку. Мне в первое время было непривычно — вместо русских слов они используют турецкие или арабские аналоги, — у Динары звонит телефон, она извиняется и отвечает на звонок по-фински. — Но я всё равно выступаю за то, чтобы у детей был выбор, чтобы они сами могли решить, какой язык им учить.

Камиля, например, хочет взять французский, но тогда ей придется отказаться от русского, чтобы всё успевать. Боюсь, нас не поймут бабушки и дедушки в России.

Эхо войны

Обязательное изучение шведского в школах страны не удалось отменить из-за действий шведского лобби в парламенте, считает высокопоставленный источник «Известий» в финском правительстве.

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— В шести приграничных районах проживает много выходцев из России. Не могу представить, чтобы там не нашлось достаточно желающих изучать русский — а ведь именно с такой формулировкой правительство закрыло эксперимент. Я выступал за то, чтобы отменить обязательный шведский и учить тот язык, который понадобится тебе в будущем, — признался собеседник. — Очевидно, эта инициатива вызвала ажиотаж среди шведского меньшинства, проживающего в основном на западе страны в провинции Остроботния и на Аландских островах (автономия в составе Финляндии, единственным государственным языком которой официально установлен шведский. — «Известия»).

По мнению финского правозащитника и общественного деятеля Йохана Бекмана, причина, по которой русский язык так и не ввели в школах, — в обилии антироссийских публикаций в местных СМИ.

— Пропаганда стала большой проблемой для нас. Мне известно, что в школах нередко возникают конфликтные ситуации между русскими и финскими детьми или между русскими детьми и учителями-финнами по поводу вопросов, которые касаются России, которые актуальны, и про которые пишут в прессе, — заявил он «Известиям».

Большинство опрошенных «Известиями» россиян, проживающих в Финляндии, подтвердили, что в школах у их детей возникают «некоторые сложности». Особенно на уроках географии и истории.

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— Ребенку постоянно «припоминают» Зимнюю войну, — поделилась с «Известиями» одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной. — Сложнее стало и после возвращения Крыма в состав России. Почти всегда после уроков географии приходится объяснять ребенку, что из того, что он услышал в школе, является правдой. Чувствуется, что отношение к россиянам поменялось — появилась какая-то неприязнь и страх.