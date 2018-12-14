Сорвалась с языка: Финляндия закрыла программу изучения русского
Как и почему Хельсинки свернул эксперимент с введением второго языка в школах.
Как и почему Хельсинки свернул эксперимент с введением второго языка в школах.
Эксперимент с введением русского языка в качестве альтернативы шведскому в восточных районах Финляндии свернут. Об этом со ссылкой на финское министерство образования «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Хельсинки. Свое решение ведомство объяснило «низким интересом со стороны граждан». Сами граждане с этим, однако, в корне не согласны. По словам жителей приграничных районов Финляндии, они давно призывают власти дать их детям право самим выбирать, какой язык изучать.
В сентябре 2012 года комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своем докладе упрекнул Финляндию в ущемлении прав русскоязычного населения — в частности, в сфере трудоустройства. Уже через месяц правительство страны анонсировало создание Фонда поддержки русской культуры, в школах были введены факультативные уроки русского, а туристы из РФ с приятным удивлением находили в магазинах и ресторанах ценники и меню на своем родном языке. Кульминацией «потепления» могли стать отмена обязательного шведского и введение добровольного изучения русского языка в школах. Об этом, в частности, говорил министр по делам Европы, культуры и спорта Семпо Тархе. В сентябре 2017 года он даже объявил о решении провести пятилетний эксперимент с отменой шведского в школах в определенных районах страны.
Основной причиной срыва правительственного эксперимента по замене обязательного шведского на добровольный русский стало «отсутствие интереса со стороны местных жителей», пояснили «Известиям» в
— Заявки на участие в эксперименте подали шесть школ — в том числе, из Савонлинна, Ямся, Пиексямяки, Юлёярви и Рованиеми (все города расположены на востоке страны. — «Известия»). Однако к лету 2018 года заявки были отозваны по причине слабого интереса и нехватки учащихся, желающих принять участие в эксперименте, — заявили в посольстве.
Пятитысячный Тохмаярви находится недалеко от
Муниципалитет Тохмаярви вместе с другими приграничными регионами ходатайствовал о включении города в эксперимент по замене шведского русским.
— Мы обратились к правительству с просьбой включить нас в эксперимент и предоставить детям право самим выбрать, какой язык они хотят учить дальше, — рассказали «Известиям» в местном департаменте образования. — Тохмаярви находится рядом с Россией, поэтому мы решили, что в школах будет достаточно желающих изучать язык соседа. Однако идея не нашла поддержки у родителей. Сейчас русский язык можно изучать только в качестве факультатива, но опять же при условии, что наберется группа. Это бесплатно. Выбрать факультатив можно с 4-го класса, так делает примерно 30% наших учеников. Это очень много для Финляндии.
Обязательное изучение шведского начинается с шестого класса. Выходит, что с этого момента в школьную программу входят сразу четыре языка: финский, шведский, а также «необязательные» английский и русский.
— Мы с мужем решили, что домашнего общения на русском нашей дочери будет вполне достаточно, — объяснила «Известиям» Ольга, переехавшая в финский город Котка с Южного Урала. — Дома мы говорим на русском, а в школе у дочери и без того достаточно сильная нагрузка.
По словам Ольги, если бы вместо шведского можно было выбрать русский, она не раздумывая дала бы дочери возможность изучать родную речь.
— Уровень преподавания шведского оставляет желать лучшего: дочь его понимает, читает, но говорит с трудом. Я слышала, что многие сразу после школы его забывают. Лучше бы эти часы отдали для изучения английского или французского — было бы полезнее, — считает она.
— В Финляндии проживает достаточно крупная татарская диаспора. В семье мы стараемся говорить на татарском, в школе взяли факультативные английский и русский — раз в неделю, обычно последним уроком. Мне кажется, это не такая уж большая нагрузка. Жаль, что русскую литературу в рамках этих уроков они проходят
Камиля, например, хочет взять французский, но тогда ей придется отказаться от русского, чтобы всё успевать. Боюсь, нас не поймут бабушки и дедушки в России.
Обязательное изучение шведского в школах страны не удалось отменить
— В шести приграничных районах проживает много выходцев из России. Не могу представить, чтобы там не нашлось достаточно желающих изучать русский — а ведь именно с такой формулировкой правительство закрыло эксперимент. Я выступал за то, чтобы отменить обязательный шведский и учить тот язык, который понадобится тебе в будущем, — признался собеседник. — Очевидно, эта инициатива вызвала ажиотаж среди шведского меньшинства, проживающего в основном на западе страны в провинции Остроботния и на Аландских островах (автономия в составе Финляндии, единственным государственным языком которой официально установлен шведский. — «Известия»).
По мнению финского правозащитника и общественного деятеля Йохана Бекмана, причина, по которой русский язык так и не ввели в школах, — в обилии антироссийских публикаций в местных СМИ.
— Пропаганда стала большой проблемой для нас. Мне известно, что в школах нередко возникают конфликтные ситуации между русскими и финскими детьми или между русскими детьми и
— Ребенку постоянно «припоминают» Зимнюю войну, — поделилась с «Известиями» одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной. — Сложнее стало и после возвращения Крыма в состав России. Почти всегда после уроков географии приходится объяснять ребенку, что из того, что он услышал в школе, является правдой. Чувствуется, что отношение к россиянам поменялось — появилась
Шведский язык в качестве обязательного был введен в финских школах в 1960-х годах. В стране проживает порядка 300 тыс. шведов, представленных в основном в западных провинциях и в столичном регионе. Примечательно, что в самой Швеции, где присутствует примерно 750 тыс. финнов, финский считается языком нацменьшинства и на национальном уровне не изучается — в местных школах его можно изучать только добровольно.