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11:07 (мск), источник: ТАСС

Radiohead, The Cure и Джанет Джексон включат в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году

Торжественная церемония запланирована на 29 марта.

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Источник: AP 2018
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НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Певицы Джанет Джексон и Стиви Никс будут включены в Зал славы рок-н-ролла в следующем году. Об этом сообщили на сайте организации.

Помимо них данной чести будут удостоены пять британских групп: The Cure, Def Leppard, Radiohead, The Zombies и Roxy Music. Торжественная церемония запланирована на 29 марта. Она, как ожидается, пройдет в нью-йоркском спортивном комплексе Barclays Center.

В этом году на включение в Зал славы претендовали 15 групп и исполнителей. В их число вошли германский коллектив Kraftwerk, американские группы Rage Against The Machine, Rufus, Devo и MC5. Среди кандидатов были также американские исполнители Джон Прайн и Тодд Рандгрен.

На включение в расположенный в Кливленде (штат Огайо) Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки.

Этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин.

Решать, кто достоин войти в сообщество, предлагается слушателям, которые голосуют за музыкантов на официальном сайте организации. Помимо этого, в определении лауреатов участвуют около 1 тыс. экспертов в области музыки, в том числе другие исполнители, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

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