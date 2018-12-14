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04:13 (мск), источник: РИА Новости

Источник: запуск спутников OneWeb отложили на две недели

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Запуск первых британских спутников связи OneWeb на российской ракете-носителе «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане, планировавшийся на 7 февраля 2019 года, отложен на полмесяца, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

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«Старт переносится на конец февраля по просьбе британской стороны», — сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что в первом запуске будет выведено четыре-шесть тестовых спутников OneWeb, произведенных компанией Airbus Defence and Space на заводе во французской Тулузе, и четыре-шесть габаритно-весовых макетов. «В принципе для испытаний системы OneWeb, предназначенной для предоставления глобального доступа в интернет, достаточно четырех аппаратов», — добавил он.

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Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что ФСБ может признать спутниковую группировку OneWeb угрозой национальной безопасности России. По версии издания, представитель ведомства заявлял, что нет гарантий, что «что система не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ», а для того, чтобы «противостоять» угрозам, работу OneWeb на территории России надо ограничить.

В таком случае контракт между «Роскосмосом» и OneWeb, суливший крупные деньги российской космической отрасли, может быть сорван. Однако глава «Рсокосмоса» Дмитрий Рогозин возможность разрыва контракта опровергал.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысячи километров друг от друга по всему земному шару.

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