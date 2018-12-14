В США объяснили провал российского «Панциря» в Сирии

Он («Панцирь-С1» — прим. «Ленты.ру») не был создан для этого. Каковы доказательства того, что «Тор» работает лучше? Хорошо, есть одна статья, в которой, кажется, очень положительно говорилось о «Торе» и крайне негативно — про «Панцирь».