Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

Источник: AP 2018

Специалисты Роскачества в преддверии Нового года советуют при выборе шампанского обращать внимание на категорию вина, цену и маркировку на бутылке. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Эксперты отмечают, что на этикетке настоящего шампанского должна быть надпись «российское шампанское» или «игристое вино». В бутылке с надписью «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток» находится продукт, содержащий до 50% виноматериала, а также вода, ароматизаторы и красители. Крепость такого напитка искусственной газации составляет около 8%, а его цена колеблется в районе 150 рублей.

По оценке Роскачества, цены на «не самое плохое» российское игристое вино могут начинаться от 200−300 рублей. Но «самые интересные» вина, произведенные классическим методом, будут стоить от 1500 рублей.

Также следует обращать внимание на наличие «защищенного географического указания» или «защищенного наименования места происхождения». По этой надписи можно узнать, в каком субрегионе был собран виноград для шампанского.

Кроме того, на маркировке могут быть обозначения «выдержанное» или «коллекционное». В первом случае вино выдерживается не менее шести месяцев в емкости-акратофоре или не менее девяти месяцев в бутылках. Коллекционным является вино, изготовленное только классическим методом и выдержанное в бутылке не менее двух лет.