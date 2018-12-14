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04:39 (мск), источник: ТАСС

Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/ — По мнению экспертов, на этикетке настоящего шампанского должно быть написано «игристое вино», а не «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток».

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Источник: AP 2018

Специалисты Роскачества в преддверии Нового года советуют при выборе шампанского обращать внимание на категорию вина, цену и маркировку на бутылке. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Эксперты отмечают, что на этикетке настоящего шампанского должна быть надпись «российское шампанское» или «игристое вино». В бутылке с надписью «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток» находится продукт, содержащий до 50% виноматериала, а также вода, ароматизаторы и красители. Крепость такого напитка искусственной газации составляет около 8%, а его цена колеблется в районе 150 рублей.

По оценке Роскачества, цены на «не самое плохое» российское игристое вино могут начинаться от 200−300 рублей. Но «самые интересные» вина, произведенные классическим методом, будут стоить от 1500 рублей.
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Также следует обращать внимание на наличие «защищенного географического указания» или «защищенного наименования места происхождения». По этой надписи можно узнать, в каком субрегионе был собран виноград для шампанского.

Кроме того, на маркировке могут быть обозначения «выдержанное» или «коллекционное». В первом случае вино выдерживается не менее шести месяцев в емкости-акратофоре или не менее девяти месяцев в бутылках. Коллекционным является вино, изготовленное только классическим методом и выдержанное в бутылке не менее двух лет.

В Роскачестве добавили, что идеальная температура подачи большинства игристых вин колеблется от шести до девяти градусов. Для коллекционных вин она может подниматься до 10 градусов, а недорогое шампанское приятнее пить ледяным.

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