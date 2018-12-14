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06:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Windows 10 нашли ад перфекциониста

После очередного обновления операционной системы Windows 10 в стандартном калькуляторе изменились кнопки возведения в степень и извлечения корня. На это обратило внимание издание TJournal.

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Сейчас иконки не совпадают по вертикали и горизонтали с остальными кнопками. Клавиша возведения в степень стала примерно на пиксель больше, а извлечения корня, наоборот, уменьшилась. Несмотря на практически незаметные искажения, изменение было окрещено «адом перфекциониста».

2 октября после очередного обновления пользователи Windows 10 начали жаловаться, что система удалила их файлы. Сообщается, что удаление файлов происходило исключительно из папки «Мои документы» в процессе обновления до версии 1809. Так, один из юзеров лишился 220 гигабайтов информации, которые собирал на протяжении 23 лет. 10 октября Microsoft заявила об исправлении бага с удалением файлов.

Ранее хакерам удалось обойти новую систему защиты от вымогателей в Windows 10. Взломщики предложили обходить механизм Controlled Folder Access с помощью DLL-инъекций.

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