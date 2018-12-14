В Windows 10 нашли ад перфекциониста

Сейчас иконки не совпадают по вертикали и горизонтали с остальными кнопками. Клавиша возведения в степень стала примерно на пиксель больше, а извлечения корня, наоборот, уменьшилась. Несмотря на практически незаметные искажения, изменение было окрещено «адом перфекциониста».

2 октября после очередного обновления пользователи Windows 10 начали жаловаться, что система удалила их файлы. Сообщается, что удаление файлов происходило исключительно из папки «Мои документы» в процессе обновления до версии 1809. Так, один из юзеров лишился 220 гигабайтов информации, которые собирал на протяжении 23 лет. 10 октября Microsoft заявила об исправлении бага с удалением файлов.