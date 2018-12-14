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10:52 (мск), источник: Playboy

Китайцы работают над созданием армии тараканов, чтобы бороться с мусором

Кажется, нам тоже стоит об этом задуматься.

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Оказывается, не только жители Подмосковья испытывают проблемы с мусорными полигонами и неприятным запахом от свалок. Китайцы тоже столкнулись с этой проблемой, но кажется нашли способ ее решения.

С недавнего времени в Китае активно работают специальные заводы, на которых разводят миллиарды тараканов и скармливают им различные отходы.

Один такой завод находится в Цзинане, там ежедневно миллиард тараканов съедают по 50 тонн всякого мусора, который доставляется им по трубам.

Для справки: в Пекине ежедневно производится более 25 000 тонн мусора, и обычные перерабатывающие заводы не справляются с такими объемами. Причем это число растет с каждым годом, как и численность населения страны.

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Кстати, сами тараканы не являются конечным звеном в этой мусорной цепочке. Мертвых насекомых впоследствии скармливают свиньям и другому домашнему скоту в качестве богатого источника белка.

Несмотря на то, что идея переработки мусора с помощью тараканов кажется очень привлекательной, многие эксперты полагают, что нам надо опасаться возможного побега миллиарда насекомых из какого-нибудь из этих заводов.

По мнению исследователей, такая утечка обернется настоящей катастрофой для окружающей среды.

Кроме того, интенсивное производство и отсеивание тараканов по генетическим признакам может привести к эволюции насекомых, которые могут стать аномально большими и суперсильными.

Однако такой исход событий маловероятен.

Кстати, не все инициативы в Китае такие полезные. Например, с декабря этого года гражданам страны будут платить деньги за поиск порнографического контента. Подробнее о том, почему это не очень хорошая идея, читай в этом материале.

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