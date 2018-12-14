Китайцы работают над созданием армии тараканов, чтобы бороться с мусором
Кажется, нам тоже стоит об этом задуматься.
Кажется, нам тоже стоит об этом задуматься.
Оказывается, не только жители Подмосковья испытывают проблемы с мусорными полигонами и неприятным запахом от свалок. Китайцы тоже столкнулись с этой проблемой, но кажется нашли способ ее решения.
Один такой завод находится в Цзинане, там ежедневно миллиард тараканов съедают по 50 тонн всякого мусора, который доставляется им по трубам.
Для справки: в Пекине ежедневно производится более 25 000 тонн мусора, и обычные перерабатывающие заводы не справляются с такими объемами. Причем это число растет с каждым годом, как и численность населения страны.
Кстати, сами тараканы не являются конечным звеном в этой мусорной цепочке. Мертвых насекомых впоследствии скармливают свиньям и другому домашнему скоту в качестве богатого источника белка.
Несмотря на то, что идея переработки мусора с помощью тараканов кажется очень привлекательной, многие эксперты полагают, что нам надо опасаться возможного побега миллиарда насекомых из
По мнению исследователей, такая утечка обернется настоящей катастрофой для окружающей среды.
Однако такой исход событий маловероятен.
Кстати, не все инициативы в Китае такие полезные. Например, с декабря этого года гражданам страны будут платить деньги за поиск порнографического контента. Подробнее о том, почему это не очень хорошая идея, читай в этом материале.