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11:36 (мск), источник: Mail Новости

На трассе в США прошел денежный «дождь»

Люди бросились собирать деньги, летающие над трассой.

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Водители, проезжающие по маршруту № 3 в Нью-Джерси, стали свидетелями настоящего денежного «дождя».

Купюры номиналом один, пять и даже сто долларов вылетали из бронированного грузовика компании Brink's, которая занимается перевозками денег и ценностей.

Очевидцы не смогли сказать, что стало причиной инцидента.

«Грузовик не выглядел поврежденным», — прокомментировала Бетси Ричардс, которая как раз ехала на автобусе в Нью-Йорк. По ее словам, увидев деньги на дороге, пассажиры автобуса заволновались.

Некоторые водители останавливали свои авто, выходили на дорогу и пытались поймать купюры. Им мешал ветер.

По сообщению полиции, инцидент стал причиной ряда ДТП и вызвал серьезные пробки. Каким образом деньги оказались на шоссе, предстоит выяснить.

В мае этого года один из грузовиков Brink's потерял 600 тысяч долларов на автомагистрали в Индианаполисе. Когда авто замедлилось для остановки, задние двери грузовика распахнулись, и на дорогу вывались мешки с долларами и векселями. По словам полиции, люди перепрыгивали через ограду и ползали по асфальту, собирая деньги. Правоохранители до сих пор продолжают разыскивать всех, кто тогда незаконно подобрал чужие средства.

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