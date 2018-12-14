На трассе в США прошел денежный «дождь»
Люди бросились собирать деньги, летающие над трассой.
Люди бросились собирать деньги, летающие над трассой.
Водители, проезжающие по маршруту № 3 в
Купюры номиналом один, пять и даже сто долларов вылетали из бронированного грузовика компании Brink's, которая занимается перевозками денег и ценностей.
«Грузовик не выглядел поврежденным», — прокомментировала Бетси Ричардс, которая как раз ехала на автобусе в
Некоторые водители останавливали свои авто, выходили на дорогу и пытались поймать купюры. Им мешал ветер.
По сообщению полиции, инцидент стал причиной ряда ДТП и вызвал серьезные пробки. Каким образом деньги оказались на шоссе, предстоит выяснить.
В мае этого года один из грузовиков Brink's потерял 600 тысяч долларов на автомагистрали в Индианаполисе. Когда авто замедлилось для остановки, задние двери грузовика распахнулись, и на дорогу вывались мешки с долларами и векселями. По словам полиции, люди перепрыгивали через ограду и ползали по асфальту, собирая деньги. Правоохранители до сих пор продолжают разыскивать всех, кто тогда незаконно подобрал чужие средства.
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