Чем известна Точка Немо и где она находится

В 1928 году был опубликован рассказ известного фантаста Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху». В нем писатель упоминал придуманный им таинственный затонувший город Р’льех. Лавкрафт обозначил его координаты: 47° 9' южной широты и 126° 43' западной долготы.

Возможно, писатель искал самую отдаленную точку планеты от суши. И он нашел ее на глаз, ошибившись всего на пару градусов.

В 1992 году хорватский инженер Хрвойе Лукатела с помощью компьютерного моделирования решил и в самом деле найти точку, наиболее удаленную от любой точки суши. Он назвал ее Точкой Немо в честь персонажа, придуманного другим фантастом, Жюлем Верном. Координаты Точки Немо были близки к Лавкрафтовским: 48°52′ южной широты и 123°23′ западной долготы.

Точка оказалась расположена в южной части Тихого океана и удалена от трех ближайших точек суши на 2688 км. Получается, что даже МКС на высоте чуть более 400 км ближе к Точке Немо, чем земная суша.

И это не единственная связь самого отдаленного места с космосом. Многие космические агентства используют этот район как «кладбище» космических кораблей, ведь риск ущерба людям и природе здесь минимальный. В окрестностях Точки Немо на дне океана затоплены не менее сотни отслуживших космических аппаратов.