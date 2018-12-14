Обижаться нельзя смеяться, или самые популярные прозвища россиян

На официальном научном языке такие прозвища называются экзоэтнонимами. Если прозвище обидное, то это этнофолизм. Так, например, этнофолизмом с недавних пор стало слово «негр» по отношению к негроидам, а во время Великой Отечественной войны этнофолизмом было слово «фриц» по отношению к немцам. Сегодня самыми известными экзоэтнонимами в русском языке являются слова «москаль» и «хохол».

Пермяки — соленые уши

Источник: «Моя Планета»

Соляной промысел на Урале — один из основных начиная с XV века. Соответствующее прозвище получили грузчики пермских пристаней на Каме, таскавшие на плечах полупудовые мешки с ценным товаром. От работы их уши, постоянно трущиеся о мешки с солью, просаливались и краснели. На центральной улице Перми, Комсомольском проспекте, около гостиницы «Прикамье» даже установлен бронзовый овал с ушами, в который любой желающий может поместить лицо и увековечить себя для потомков. В 2009 году журналом «Русский мир» этот объект городского дизайна был признан самым странным памятником России.

Вятичи (кировчане) — свистоплясцы и слепороды

Прозвищ сразу два, но связаны они с одним и тем же историческим казусом: Хлыновским побоищем. Случилось это в 1392 году (по другой версии — в 1418-м), когда Вятку (тогда она называлась Хлыновым) осадили татары.

Новость Мода на имена

На подмогу соседям выдвинулось войско из Великого Устюга, но татары неожиданно ушли сами, а устюжане подошли к Хлынову не с той стороны, откуда их ждали. К тому же дело было ночью. Вятичи приняли их за татар, окружили в овраге, названном позже Раздерихинским, и завязался бой. Пока разобрались, что к чему, погибло несколько сотен воинов и с той и с другой стороны. Так вятичи получили прозвище слепороды.

В память об этом трагическом недоразумении на краю Раздерихинского оврага построили часовню во имя архангела Михаила и учредили ежегодный праздник «Свистопляска», который отмечался в четвертую субботу после Пасхи. Праздник начинался с панихиды по убитым, а затем перерастал в дикое веселье с кулачными боями и свистом в специально сделанные к этому дню свистульки. По обе стороны злополучного оврага становились толпы народа и, оглашая окрестности неимоверным гамом, устраивали шуточную баталию, бросая друг в друга глиняные шарики. Кстати, свистульки эти вскоре переродились в знаменитую дымковскую игрушку, так как изготавливали их в основном на окраине Хлынова, в деревне Дымково.

Псковичи — скобари

Считается, что это прозвище появилось из-за того, что на Псковщине по приказу Петра I делались скобы для строящегося флота России. По другой версии, слово «скобарь» — производное от слова «скупой». Так жителей Псковщины называли их соседи — латыши, литовцы и немцы (skops, skupes, skeptisch). Но псковичи на это слово не обижаются. В городе даже установили скульптуру мастерового, держащего в руках подкову. Ежегодно празднуется День скобаря, издается литературный альманах «Скобари», существует несколько спортивных команд и сувенирных магазинов с таким названием.

Рязанцы — косопузые (кособрюхие)

Источник: «Моя Планета»

Якобы в старину в Рязани была мода — носить за поясом топор. Топор перевешивался на одну сторону, и пузо казалось кривым. А вот зачем рязанцам постоянно был нужен под рукой этот инструмент и почему жители других регионов не имели такой привычки? Одно из простых объяснений: почти все рязанцы были потомственными плотниками, потому и носили топор за кушаком. А другое — он был нужен для обороны.

Дело в том, что Рязань в Средние века лежала на стратегическом пути из Крыма в Московию и разбойники-крымчаки были здесь частыми гостями. Вот и приходилось ходить все время с топором или каким-нибудь другим оружием.

Муромцы — святогоны

Потому что в XIII веке обвинили в прелюбодействе муромского епископа Василия и выгнали его из своего города («недостойно тебе имети дев в храмине своей на ложе»). Об этом случае говорится в «Повести о епископе Василии», созданной три века спустя. Однако неизвестный летописец оправдывает священника и говорит, что муромцев «бес попутал» и обвинение было ложным. А чтобы доказать праведность Василия, он рассказывает, что епископ подошел к Оке, положил на воду свою епископскую мантию, встал на нее и поплыл против течения в Старую Рязань, где его приняли с распростертыми объятиями. В XIX веке епископ Василий Рязанский был возведен в ранг святого, а к попутанным бесом муромцам навсегда прилипло прозвище святогоны.

Новгородцы — долбежники

Город находился на западной границе Руси и первым принимал на себя удары всяческих шведских и немецких рыцарей. Так как железное оружие всем иметь было не по средствам, то почти у каждого горожанина на случай лихой годины имелась увесистая дубина. Вот ими-то они и долбили своих врагов. А еще новгородцев называли гущеедами, потому что они изобрели очень сытное и густое блюдо, которое можно было употреблять во время Великого Поста: обжаренный, а потом сваренный ячмень.

Холмогорцы — заугольники

Источник: «Моя Планета»

Потому что «царя из-за угла встречали». И вот как, согласно городской легенде, это было. В 1693 году молодой царь Петр I решил совершить инспекционную поездку на Русский Север — в Вологду и Архангельск. Заехал он и в Холмогоры. Но когда Петр со своей свитой прошелся по городку, его удивило, что на улицах совсем нет людей. Те же, что все-таки встречались, опасливо выглядывали из-за углов и подворотен, но лишь царь подходил ближе, тут же убегали. Наконец, под руку ему подвернулся какой-то древний старик. «Что ж вы прячетесь от меня?» — спросил он окаменевшего от страха старика. «Дак как же не прятаться, батюшка, — ответил старик. — Предки-то наши из Новгорода от Грозного Ивана-царя сюда сбежали, так вот теперь и боимся, что ты нас за это наказывать станешь». Рассмеялся царь: «Не боись, дед, и всем скажи: кто старое помянет, тому глаз вон. Эх вы, заугольники». Так и приклеилось к жителям Холмогор это «царское» прозвище.

Москвичи — москали

Считается, что москаль — это искаженное «москвич». Но это не совсем так. В XVII—XIX вв. еках словом «москаль» в Малороссии называли солдат русской армии. Так, в 1819 году украинский писатель Иван Котляревский написал пьесу «Москаль-чародей», главным героем которой был русский солдат, москаль по фамилии Лихой. При этом слово «москаль» не имело тогда негативного, оскорбительного значения.

Также часто в украинской литературе XIX века встречается выражение «забрали в москали», то есть в солдаты. Некоторые историки считают, что москалями на Украине называли всех русских служивых людей: военных, чиновников и дворян. А простой народ, крестьян, — кацапами (цап, или кацап, — по-украински «козел», что гораздо оскорбительнее).

Исследователи подсчитали, что в творчестве Тараса Шевченко слово «москаль» встречается 117 раз. Из них 70 раз в смысле «солдат» и лишь 30 раз — в смысле «русский». Интересно, что в наше время москалями на Западной Украине часто называют своих же граждан, украинцев, но живущих на востоке страны и в ее центральной части.

Исследователи подсчитали, что в творчестве Тараса Шевченко слово «москаль» встречается 117 раз. Из них 70 раз в смысле «солдат» и лишь 30 раз — в смысле «русский».

А вот украинцев русские прозвали хохлами за их внешний вид: длинные опущенные вниз усы и свисающий с головы хохол-оселедец. В старину такой чуб могли носить только представители знатных родов. Например, мы знаем, что таковой был у киевского князя Святослава. Во времена Запорожской Сечи хохлы вошли в повсеместную моду. Вспомните картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Однако отпустить хохол мог только побывавший в настоящем бою козак. Молодым, необстрелянным бойцам иметь его не разрешалось. Кстати, в Москве есть Хохловская площадь и Хохловский переулок, в котором расположена церковь Троицы Живоначальной в Хохлах.