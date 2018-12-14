Голикова назвала регионы с показателями смертности выше общероссийских

«Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские», — сказала она в ходе семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.