Голикова назвала регионы с показателями смертности выше общероссийских

«Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские», — сказала она в ходе семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
Голикова отметила, что показатели смертности в России остаются достаточно высокими.
«Смертность в РФ стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими», — добавила она.