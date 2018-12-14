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12:31 (мск), источник: RNS

Голикова назвала регионы с показателями смертности выше общероссийских

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, в которых фиксируются показатели смертности выше, чем общероссийские. Это Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская и Псковская области.

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Источник: РИА "Новости"

«Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские», — сказала она в ходе семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

Голикова отметила, что показатели смертности в России остаются достаточно высокими.

«Смертность в РФ стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими», — добавила она.

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