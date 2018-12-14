Названо самое дорогое блюдо в мире (спойлер: стоит 7,5 млн за килограмм)
Вместо килограмма такой икры можно было бы купить Porsche 911.
Вместо килограмма такой икры можно было бы купить Porsche 911.
Если ты любитель и морепродуктов, и роскошной жизни, тебе наверняка будет интересно узнать, что самым дорогим блюдом в мире был признан очень редкий вид икры, который называется Strottaga Bianco. Другими словами — икра «Белое золото».
После сбора урожая ее обезвоживают и посыпают 22-каратным золотом, чтобы ее дороговизна и уникальность совсем зашкаливала. Таким образом, за один килограмм этого продукта придется отдать $113 тысяч (чуть больше 7,5 млн рублей).
Причем, чтобы получить один килограмм готовой икры, необходимо пять килограммов необработанной, потому что 80 процентов ее веса теряется при обезвоживании. Кроме того,
«Естественно, это продукт не для всех, однако рынок взывает к новым и абсолютно изысканным продуктам, которые повара по всему миру могут предложить своим гостям», — рассказал Груэль местному австрийскому изданию.
Стоит отметить, что раньше