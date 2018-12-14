Названо самое дорогое блюдо в мире (спойлер: стоит 7,5 млн за килограмм)

Если ты любитель и морепродуктов, и роскошной жизни, тебе наверняка будет интересно узнать, что самым дорогим блюдом в мире был признан очень редкий вид икры, который называется Strottaga Bianco. Другими словами — икра «Белое золото».

Ее получают из сибирских белуг-альбиносов, выращенных на небольшой ферме рыбовода Вальтера Груэля и его сына Патрика в Зальцбурге.

После сбора урожая ее обезвоживают и посыпают 22-каратным золотом, чтобы ее дороговизна и уникальность совсем зашкаливала. Таким образом, за один килограмм этого продукта придется отдать $113 тысяч (чуть больше 7,5 млн рублей).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZqMEAXx-6oU?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Причем, чтобы получить один килограмм готовой икры, необходимо пять килограммов необработанной, потому что 80 процентов ее веса теряется при обезвоживании. Кроме того, альбиносы-белуги могут давать урожай только после 8−10 лет, что сильно осложняет процесс ее добычи.

«Естественно, это продукт не для всех, однако рынок взывает к новым и абсолютно изысканным продуктам, которые повара по всему миру могут предложить своим гостям», — рассказал Груэль местному австрийскому изданию.