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12:53 (мск), источник: Mail Новости

Житель Румынии сделал 1000 бумажных журавлей и стал дизайнером (фото)

Любитель оригами превратил традиционные бумажные фигурки в произведение искусства.

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Кристиан Марианчук из Румынии всегда увлекался оригами, но считал, что ему еще далеко до настоящего мастерства. И тогда он поставил себе задание — создать тысячу бумажных журавликов в течение тысячи дней.

Это была задача не из легких. Сперва Кристиан научился создавать самые обычные фигурки. Через пару месяцев у него это получалось даже с закрытыми глазами. Но затем повторять одно и то же мастеру наскучило. И Марианчук начал придумывать необычные образы птиц. Он использовал цветную бумагу, краски и дополнял фигурки аппликациями.

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Вдохновение Кристиан черпал в греческой мифологии и японском фольклоре.

Когда челлендж закончился, Марианчук почувствовал, что ему даже не хватает его бумажных друзей. Он и теперь нередко делает журавликов, а отточенное мастерство даже позволило ему выставить их на продажу. И такие сувениры пользуются спросом.

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