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14:35 (мск), источник: Популярная механика

Московские химики создали «меч джедаев»

Сотрудники кафедры аналитической химии химического факультета Московского государственного университета из обычных лазерных указок с фокусирующими линзами разработали прототип простого и доступного молекулярного оптического анализатора, похожего на меч джедаев из киноэпопеи «Звездные войны».

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Принцип работы предложенного средства измерения основан на ослаблении лазерного излучения в растворе определяемого компонента, помещённом в измерительную стеклянную трубку. Выбор рабочей длины волны излучения зависит от природы определяемого вещества: чем выше его концентрация в растворе, тем сильнее ослабляется излучение и короче длина «светового пути» лазерного луча.

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С помощью разработанного анализатора можно определять концентрации в растворах не только хромофоров и люминофоров, которые поглощают излучение, но и в суспензиях, которые его интенсивно рассеивают. Предложенный «меч джедаев» можно использовать для определения состава самых разных жидкофазных объектов. В опубликованном исследовании химики-аналитики — доцент Кирилл Осколок, доцент Оксана Моногарова и младший научный сотрудник Андрей Гармай — определяли действующие вещества в лекарственных препаратах.

Среди них — рибофлавин (витамин B2) в инъекционных растворах, ацетилсалициловая кислота и гидроксид магния в антиагрегатном средстве, используемом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Точность результатов с помощью ручного анализатора оказалась заметно выше точности измерений с применением тест-средств, но уступает точности результатов инструментального анализа.

При этом стоимость предложенного устройства на 1,5−3 порядка ниже, чем у коммерчески доступных оптических приборов — фотометров и флуориметров.

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