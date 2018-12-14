«Хаббл» увидел, как звезда переделывает горячий нептун в суперземлю

Источник: NASA

Экзопланеты, которых открыта уже масса, астрономы делят на классы, чтобы удобнее их различать. Обычно для этого берут название какой-нибудь планеты Солнечной системы, похожей по свойствам, и присоединяют к ней соответствующий эпитет. Например, миниземля, суперземля, супервенера, горячий юпитер, холодный юпитер, эксцентрический юпитер. Среди них есть и горячие нептуны. Как видно из названия, это класс планет с массой примерно как у нашего Нептуна, только горячих, вращающихся близко к своим звездам — ближе чем Земля вокруг Солнца. С горячими нептунами все странно: их подозрительно мало. Но теперь ученые, кажется, поняли, в чем тут дело.

Астрономы из Женевы понаблюдали за одним из представителей горячих нептунов, GJ 3470b, которая вращается вокруг звезды Gliese 3470, красного карлика на расстоянии 100 световых лет от Солнца. Планета — обычный горячий нептун, газовый гигант в 14 раз массивнее Земли, который вращается вокруг своей звезды по орбите, что в 10 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Ученые использовали космический телескоп «Хаббл», чтобы провести наблюдения, и данные об атмосфере GJ 3470b, полученные с помощью транзитной спектроскопии. Это значит, что планета проходила перед звездой, частично заслоняя ее от «Хаббла», и своей атмосферой меняя спектр света, который испускает красный карлик.

Анализ спектра показал не только оболочку из водорода вокруг планеты, но и водородный шлейф, тянущейся за ней. «Хвост» тянется по направлению движения планеты и далеко за пределы границ атмосферы. По мнению ученых, им удалось увидеть как звезда своим радиационным давлением в буквальном смысле сдувает газовую оболочку с GJ 3480b. По оценкам ученых, планета уже потеряла от 4 до 35% своей массы за последние 2 миллиарда лет.

Водородный шлейф, срываемый звездой с газового гиганта (в представлении художника) | Источник: NASA

По мнению астрономов, звезда постепенно лишает планету ее атмосферы и в итоге от горячего нептуна остается только его каменное ядро. Таким образом он превратится в суперземлю, то есть планету, которая в несколько раз больше нашей, но все равно имеет нормальную твердую поверхность, а не сжиженный газ, как тот же Нептун или Юпитер. Планет класса суперземля гораздо больше, и теперь, кажется, понятно, почему.