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14:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кадры Юпитера: как выглядит газовый гигант вблизи?

NASA показало видео Юпитера, сделанное из 21 фотографии. Снимки удалось получить при помощи телескопа JunoCam, который установлен на космическом аппарате «Юнона».

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Миссию запустили еще в августе 2011 года. Ее главные цели — изучить гравитационное и магнитное поля планеты, а также выяснить, есть ли у Юпитера твёрдое ядро.

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