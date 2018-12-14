Кадры Юпитера: как выглядит газовый гигант вблизи?
NASA показало видео Юпитера, сделанное из 21 фотографии. Снимки удалось получить при помощи телескопа JunoCam, который установлен на космическом аппарате «Юнона».
NASA показало видео Юпитера, сделанное из 21 фотографии. Снимки удалось получить при помощи телескопа JunoCam, который установлен на космическом аппарате «Юнона».
Миссию запустили еще в августе 2011 года. Ее главные цели — изучить гравитационное и магнитное поля планеты, а также выяснить, есть ли у Юпитера твёрдое ядро.