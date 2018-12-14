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14:35 (мск), источник: Mail Новости

Художник рисует трехмерные граффити, которые превращают дома в конструктор

Удивительные оптические иллюзии.

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Уже более 30 лет художник Дэвид Луф, известный под псевдонимом Mr. June, создает поразительные граффити и муралы по всему миру. Но в последние годы Луф увлекся оптическими иллюзиями, которые он создает с помощью геометрических узоров, нанося их на фасады зданий.

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Разноцветные линии и фигуры делают дома похожими на конструктор или открывшийся портал в параллельный мир.

Такие «волшебные» здания уже есть в Гаване, Майами, Северной Каролине, Денвере и Берлине.

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Творчество Луфа становится все более востребованным: свои трехмерные здания скоро появятся в Амстердаме, Арубе и Китае.

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