Художник рисует трехмерные граффити, которые превращают дома в конструктор

Уже более 30 лет художник Дэвид Луф, известный под псевдонимом Mr. June, создает поразительные граффити и муралы по всему миру. Но в последние годы Луф увлекся оптическими иллюзиями, которые он создает с помощью геометрических узоров, нанося их на фасады зданий.