Художник рисует трехмерные граффити, которые превращают дома в конструктор
Удивительные оптические иллюзии.
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Удивительные оптические иллюзии.
Уже более 30 лет художник Дэвид Луф, известный под псевдонимом Mr. June, создает поразительные граффити и муралы по всему миру. Но в последние годы Луф увлекся оптическими иллюзиями, которые он создает с помощью геометрических узоров, нанося их на фасады зданий.
Разноцветные линии и фигуры делают дома похожими на конструктор или открывшийся портал в параллельный мир.
Такие «волшебные» здания уже есть в Гаване, Майами, Северной Каролине, Денвере и Берлине.
Творчество Луфа становится все более востребованным: свои трехмерные здания скоро появятся в Амстердаме, Арубе и Китае.
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