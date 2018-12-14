Где находится остров, на котором живут сотни пони (фото)
Лошадок здесь на порядок больше, чем людей.
Лошадок здесь на порядок больше, чем людей.
Почувствовать себя героем сказки в окружении сотен симпатичных пони можно на острове Фула, который входит в архипелаг Шетландских островов, расположенных на границе Северного моря и Атлантического океана к
Площадь этого острова составляет всего 12,7 квадратных километров, а его высшая точка — гора Снеуг, высотой 418 метров над уровнем моря.
Свое название Фула получил от древнескандинавского Fuglaey, что означает «птичий остров». И это неудивительно: здесь можно увидеть тупиков, олуш и многих других пернатых. Но главная причина, по которой сюда с каждым годом приезжает все больше туристов — сотни маленьких лошадок.
Пони, как, впрочем, и овец, на острове разводят местные фермеры. Всего на Фуле постоянно живет около 30 человек.
Фула прославился тем, что именно здесь появилась знаменитая шетландская порода пони. Эти животные считаются одними из самых маленьких среди своих сородичей, при этом у них густая шерсть и короткие и мощные ноги. Шетландские миниатюрные лошадки — достаточно умные животные, и в последнее время их даже стали готовить в поводыри.
Читайте также: