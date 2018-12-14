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15:33 (мск), источник: Mail Новости

Где находится остров, на котором живут сотни пони (фото)

Лошадок здесь на порядок больше, чем людей.

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Почувствовать себя героем сказки в окружении сотен симпатичных пони можно на острове Фула, который входит в архипелаг Шетландских островов, расположенных на границе Северного моря и Атлантического океана к северо-востоку от Шотландии.

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Площадь этого острова составляет всего 12,7 квадратных километров, а его высшая точка — гора Снеуг, высотой 418 метров над уровнем моря.

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Свое название Фула получил от древнескандинавского Fuglaey, что означает «птичий остров». И это неудивительно: здесь можно увидеть тупиков, олуш и многих других пернатых. Но главная причина, по которой сюда с каждым годом приезжает все больше туристов — сотни маленьких лошадок.

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Пони, как, впрочем, и овец, на острове разводят местные фермеры. Всего на Фуле постоянно живет около 30 человек.

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Фула прославился тем, что именно здесь появилась знаменитая шетландская порода пони. Эти животные считаются одними из самых маленьких среди своих сородичей, при этом у них густая шерсть и короткие и мощные ноги. Шетландские миниатюрные лошадки — достаточно умные животные, и в последнее время их даже стали готовить в поводыри.

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