Письмо Санта Клаусу нашлось 120 лет спустя

Источник: Русская служба Би-би-си

Письмо написала пятилетняя девочка Марджори из города Истборн на юге Англии.

Она просила английского Деда Мороза принести ей в подарок игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее любимой кошки Киттикинс.

Письмо датировано 2 декабря 1898 года.

Оно пролежало больше столетия в книге и обнаружилось, когда книгу сдали в магазин, занимающийся благотворительностью.

Теперь оно выставлено в витрине игрушечного магазина в городе Кентербери.

Источник: BBC News Русская служба

Лили Бирчелл, чей отец обнаружил письмо, сказала, что хотела бы найти потомков семьи Марджори и вернуть письмо им.

Лили, которая работает в книжном магазине, полагает, что это был бы замечательный подарок на Рождество.

В письме, написанном 2 декабря 1898 года, Марджори просит Санта Клауса прислать ей игрушки для себя и любимой кошки | Источник: Русская служба Би-би-си

Проблема в том, что про маленькую Марджори неизвестно ничего, кроме того что жила она на улице Энис-роуд в Истборне.

Лили с отцом попытались найти информацию о жителях этой улицы, но, похоже, эта часть города подверглась бомбардировкам во время войны и была полностью перестроена.