Королевская семья показала фотографии для рождественских открыток
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебную фотографию с фейерверками.
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебную фотографию с фейерверками.
Опубликованы официальные снимки королевской семьи, которые украсят рождественские открытки. Фотографии появились в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали семейную фотографию с детьми на фоне леса, принц Гарри и Меган Маркл —
Также свою рождественскую открытку показали принц Чарльз с женой Камиллой. Снимок опубликован в официальном