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16:24 (мск), источник: Esquire

Королевская семья показала фотографии для рождественских открыток

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебную фотографию с фейерверками.

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Опубликованы официальные снимки королевской семьи, которые украсят рождественские открытки. Фотографии появились в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали семейную фотографию с детьми на фоне леса, принц Гарри и Меган Маркл — черно-белый кадр со свадьбы, снятый со спины во время праздничного фейерверка.

Также свою рождественскую открытку показали принц Чарльз с женой Камиллой. Снимок опубликован в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хаус.

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