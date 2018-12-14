Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль предупредил США насчет закрытия "Северного потока-2"
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото)
Матка может влиять на работу мозга
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Внучку Маяковского лишили московской мастерской
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
В Керченском проливе потеряли подлодку «Черная дыра»
Тайны Татьяны Лавровой:"Он пьет и меня заставляет"
Мурашки помогают росту волос
Литр соевого соуса повредил мозг американки
18-летняя девушка из Курска продаёт девственность за 14 тысяч
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Как выглядит самая дорогая модель мира: доход $22,5 млн за год
Видео с Киркоровым сразу вызвало резонанс в Сети
Пожизненно осужденный зек напал на сотрудника колонии в РФ
Девушка встречалась с несколькими парнями и умерла
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Свора собак собралась у больницы ради бездомного хозяина и растрогала врачей

В Бразилии несколько псов выстроились у больницы в ожидании бездомного хозяина, который обратился за помощью к врачам. Об этом сообщает информационный портал The Dodo.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудница больницы, расположенной в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, Крис Мамприм (Cris Mamprim) рассказала, что бездомный зашел к ним около трех утра в воскресенье, 9 декабря. Мужчина по имени Сезар (César) попросил лекарства от болезни, которой он страдает, но так как обычно он ходит в другую больницу, врачам пришлось потратить некоторое время на вопросы.

Новость
Пес месяц прождал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

Во время беседы с пациентом Мамрим и ее коллеги обратили внимание на то, что у входа в здание Сезара терпеливо ждали несколько собак. Бездомный признался, что взял на себя заботу о них, так как «иначе они бы были никому не нужны». Также он добавил, что иногда недоедает сам, чтобы накормить своих псов.

«Все собаки ухоженные и упитанные. Я смотрела на то, как они ждут в дверях и понимала, как сильно он любит их и заботится о них», — отметила Мамприм. Как только врачи дали лекарство Сезару, они предложили ему и его питомцам перекусить. Мужчина отложил часть порции, чтобы позднее покормить собак.

Примерно спустя час после начала приема Сезар ушел вместе с псами. «Я не знаю, что за жизнь он ведет и почему оказался на улице, но я восхищаюсь его любовью к животным. Если бы все люди были такими», — подытожила Мамприм.

 В ПФР рассказали о размерах пенсии россиян
Российских врачей и учителей оставят без подарков
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Россиянин не глядя отбил летевшую в пустые ворота шайбу пяткой
Остановите Землю! Самые дикие открытия года
Обижаться нельзя смеяться: самые популярные прозвища россиян
Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)
Названо самое дорогое блюдо в мире
Спорт
Почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф, а «Спартак» вылетел Все три российские клуба проиграли свои последние матчи группового этапа Лиги Европы, при этом «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/16 финала турнира
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма Актриса представила картину «Начни сначала», в которой сыграла сотрудницу гипермаркета
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Как долги мешают семейному счастью 369
Про консьержку 152
это была проверка? 145
Жизнь в Канаде 138
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь