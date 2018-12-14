Свора собак собралась у больницы ради бездомного хозяина и растрогала врачей
В Бразилии несколько псов выстроились у больницы в ожидании бездомного хозяина, который обратился за помощью к врачам. Об этом сообщает информационный портал The Dodo.
В Бразилии несколько псов выстроились у больницы в ожидании бездомного хозяина, который обратился за помощью к врачам. Об этом сообщает информационный портал The Dodo.
Сотрудница больницы, расположенной в штате
Во время беседы с пациентом Мамрим и ее коллеги обратили внимание на то, что у входа в здание Сезара терпеливо ждали несколько собак. Бездомный признался, что взял на себя заботу о них, так как «иначе они бы были никому не нужны». Также он добавил, что иногда недоедает сам, чтобы накормить своих псов.
«Все собаки ухоженные и упитанные. Я смотрела на то, как они ждут в дверях и понимала, как сильно он любит их и заботится о них», — отметила Мамприм. Как только врачи дали лекарство Сезару, они предложили ему и его питомцам перекусить. Мужчина отложил часть порции, чтобы позднее покормить собак.
Примерно спустя час после начала приема Сезар ушел вместе с псами. «Я не знаю, что за жизнь он ведет и почему оказался на улице, но я восхищаюсь его любовью к животным. Если бы все люди были такими», — подытожила Мамприм.