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18:37 (мск), источник: ТАСС

Авторы законопроекта об автономной работе Рунета объяснили свою инициативу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. По словам сенатора, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях.

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Источник: AP 2018

Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости. Об этом заявил журналистам один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законопроект был внесен в Госдуму в пятницу. В соавторстве с Клишасом выступили его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Законопроект направлен на обеспечение безопасного функционирования российского сегмента интернета и устранение его уязвимости. Поправки направлены на создание независимой инфраструктуры для обеспечения бесперебойного функционирования интернета на территории России.
Андрей Клишас
глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Он напомнил, что в стратегии кибербезопасности США, подписанной американским президентом в сентябре 2018 года, декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам».

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«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет- ресурсов. Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах», — пояснил сенатор.

По его словам, новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях.

Конфиденциальность

Как отметил сенатор, поправки позволят предупредить случаи отключения из-за рубежа маршрутов доступа к российским сайтам, «создавая условия для возможности открытия страниц в российском сегменте интернета».

Кроме этого, реализация инициативы должна решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями. Сегодня имеется доступ к содержанию электронных сообщений, пересылаемых между российскими пользователями.
Андрей Клишас
глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

С этой целью законопроектом предлагается установить, что оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к интернету, обязан обеспечить установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам и предоставить эту информацию в Роскомнадзор. Такие технические средства ведомство предоставляет операторам связи на безвозмездной основе, что исключает дополнительную финансовую нагрузку на них.

Координация в чрезвычайных ситуациях

В свою очередь первый зампред комитета по законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что парламентарии хотят таким образом сделать российский сегмент интернета устойчивым.

«Мы не делаем “свой интернет”. “Свой интернет” — это оксюморон. Не может быть международной сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без доступа к интернету», — сказала Бокова ТАСС.
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По ее словам, российские законодатели хотят сделать более надежной сеть связи, включая голосовую связь, телеграфную, телевещание. «Сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре — и ничего о сети соседей. При Роскомнадзоре создается Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра — координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях — чрезвычайная ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из строя и так далее», — пояснила сенатор.

«Мы хотим, чтобы впредь не блокировали невиновных и больше не было случаев, когда блокировали одних, а заблокировали Google, платежные системы и еще десятки сторонних сервисов», — добавила она.

Бокова пояснила, что новая система блокирует не по сетевому адресу, а по источнику трафика.

«При этом государство делает систему за свой счет, освобождая операторов от несвойственных функций. Ограничение доступа к запрещенным ресурсам будет происходить по команде Центра мониторинга. Сами правовые основания остаются все те же — суд, досудебное ограничение и так далее», — заключила парламентарий.

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