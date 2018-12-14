Как обезьянам слезть с «банановой иглы»
Зоопарки по всему миру бьют тревогу — за последние полвека люди приучили приматов к сладкой диете, от которой у них портятся зубы и развивается диабет.
Зоопарки по всему миру бьют тревогу — за последние полвека люди приучили приматов к сладкой диете, от которой у них портятся зубы и развивается диабет.
Первыми от «банановой иглы» решили отлучить своих обезьян ветеринары из зоопарка Бристоля. В этом году бананы также объявили «вне закона» в зоопарке Мельбурна и нескольких зоопарках США.
Ветеринар Мишель Барроуз говорит, что современные бананы содержат в
Правда, объяснить приматам преимущества овощной диеты получается не всегда.