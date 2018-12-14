Как обезьянам слезть с «банановой иглы»

Первыми от «банановой иглы» решили отлучить своих обезьян ветеринары из зоопарка Бристоля. В этом году бананы также объявили «вне закона» в зоопарке Мельбурна и нескольких зоопарках США.

Ветеринар Мишель Барроуз говорит, что современные бананы содержат в три-четыре раза больше сахара, чем бананы в дикой природе. Кормить ими обезьян — все равно что «растить детей на диете из шоколада».