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18:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как обезьянам слезть с «банановой иглы»

Зоопарки по всему миру бьют тревогу — за последние полвека люди приучили приматов к сладкой диете, от которой у них портятся зубы и развивается диабет.

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Первыми от «банановой иглы» решили отлучить своих обезьян ветеринары из зоопарка Бристоля. В этом году бананы также объявили «вне закона» в зоопарке Мельбурна и нескольких зоопарках США.

Ветеринар Мишель Барроуз говорит, что современные бананы содержат в три-четыре раза больше сахара, чем бананы в дикой природе. Кормить ими обезьян — все равно что «растить детей на диете из шоколада».

Правда, объяснить приматам преимущества овощной диеты получается не всегда.

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