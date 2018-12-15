Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Источник: РИА "Новости"

«Правительство выделит на передачу 17 миллионов драмов. Я не раз критиковал организаторов игры за то, что они проводят ее на русском языке», — написал чиновник.

Он добавил, что трансляции пользуются популярностью у зрителей. Это одно из немногих удавшихся шоу, отметил Арутюнян.

«Что? Где? Когда?» выходит по советскому, а затем российскому телевидению с 4 сентября 1975 года. Согласно концепции «интеллектуального казино», знатоки делятся на команды и зарабатывают деньги, сидя за столом и отвечая на вопросы телезрителей.

В случае победы команды в финале серии игр лучший участник получает хрустальную сову и денежное вознаграждение. Когда знатоки клуба проигрывают, то же вознаграждение отправляется телезрителю, задавшему вопрос.