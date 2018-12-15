Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Пустые места.
Пустые места.
На карте мира полно заброшенных мест, которые стали точками притяжения для туристов, —
Этим и занимается москвичка Ксения Савина, путешествующая по выходным и выкладывающая снимки заброшенных мест в своем Instagram.
Ксения неторопливо объезжает соседние со столицей области, фотографируя разрушающиеся церкви Ярославщины и пустые деревни Тверской области.
Фотограф не скрывает, что снимает, по сути, смерть старинных зданий, смерть храмов и целых поселений.
Но эта смерть в объективе Ксении выглядит всегда очень живописной.
Среди снятых Савиной зданий еще не утратившие памяти о том, кем они были недавно — например, дача Леоновых в поселке Клязьма Пушкинского района. Построенная в начале прошлого века (1904−1905 годы), сейчас она стоит пустой и постепенно разрушается.
Крестовоздвиженская деревянная церковь продержалась дольше — она 1797 года постройки.
А есть и совершенный
С тех пор, как у нее появилось это увлечение, фотограф успела объездить Ярославскую и Тверскую области и побывать в Ивановской, Вологодской и Костромской — где и стоит этот, довольно сохранный пока, терем.
Ксения всегда умудряется увидеть постройки в необычном ракурсе — так получается, когда умирающая архитектура вступает во взаимодействие с вечно живой природой.
В своем Instagram фотограф обычно обходится без подробных рассказов о поездках, выкладывая лишь пронзительные кадры.
В каждом снимке своя история — грустная, мрачная, безысходная…
А порой и ироничная. До этого магазина из Москвы добираться будет далековато — на машине часов пять. Он находится в селе Еськи Бежецкого района Тверской области.
Надо признаться: абсолютной безнадегой от фотографий Савиной не веет: фотограф держит удивительный баланс между смертью, запустением и продолжающейся жизнью.