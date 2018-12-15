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07:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства

Пустые места.

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На карте мира полно заброшенных мест, которые стали точками притяжения для туристов, — Ангкор-ват, Детройт, Припять… Но москвичам не нужно далеко ехать, чтобы прочувствовать криповатую эстетику покинутых людьми мест. В каждой из областей Центральной России можно найти свою «заброшку» — иногда милую, чаще пронзительно грустную, а то и беспримесно жуткую.

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Этим и занимается москвичка Ксения Савина, путешествующая по выходным и выкладывающая снимки заброшенных мест в своем Instagram.

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Ксения неторопливо объезжает соседние со столицей области, фотографируя разрушающиеся церкви Ярославщины и пустые деревни Тверской области.

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Фотограф не скрывает, что снимает, по сути, смерть старинных зданий, смерть храмов и целых поселений.

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Но эта смерть в объективе Ксении выглядит всегда очень живописной.

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Среди снятых Савиной зданий еще не утратившие памяти о том, кем они были недавно — например, дача Леоновых в поселке Клязьма Пушкинского района. Построенная в начале прошлого века (1904−1905 годы), сейчас она стоит пустой и постепенно разрушается.

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Крестовоздвиженская деревянная церковь продержалась дольше — она 1797 года постройки.

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А есть и совершенный ноу-нейм, как это пожарное депо с каланчей в деревне Копань Ярославской области.

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С тех пор, как у нее появилось это увлечение, фотограф успела объездить Ярославскую и Тверскую области и побывать в Ивановской, Вологодской и Костромской — где и стоит этот, довольно сохранный пока, терем.

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Ксения всегда умудряется увидеть постройки в необычном ракурсе — так получается, когда умирающая архитектура вступает во взаимодействие с вечно живой природой.

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В своем Instagram фотограф обычно обходится без подробных рассказов о поездках, выкладывая лишь пронзительные кадры.

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В каждом снимке своя история — грустная, мрачная, безысходная…

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А порой и ироничная. До этого магазина из Москвы добираться будет далековато — на машине часов пять. Он находится в селе Еськи Бежецкого района Тверской области.

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Надо признаться: абсолютной безнадегой от фотографий Савиной не веет: фотограф держит удивительный баланс между смертью, запустением и продолжающейся жизнью.

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