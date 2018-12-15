Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва вмешалась в инцидент в Азове и сразу получила ответ России
Что это: огромный объект в небе над США (фото)
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
"Переодели - дальше не помню": как Каролину спасли после пластики
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Порошенко «извинился» за слова о войне в Керченском проливе
«На дрова перейдете?»: РФ ответила Европарламенту
Асмус и Варнава на показе шоу Утяшевой со звездами «Танцев»
Дана Борисова показала своих женихов из «Давай поженимся!»
Мартен Фуркад прокомментировал обвинения в адрес сборной России
Первое туринское дерби Роналду: что смотреть в субботу в Европе
Как выглядит самая дорогая модель мира: доход $22,5 млн за год
Видео с Киркоровым сразу вызвало резонанс в Сети
СМИ узнали последние данные о состоянии Зинчука после ДТП
Девушка была сразу с несколькими парнями и умерла
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10:06 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жителей Якутии на предстоящих праздниках ожидает самый дорогой базовый новогодний стол — стоимостью 447 рублей на человека, а оренбуржцы заплатят в среднем вдвое меньше — 221 рубль на человека, рассказал РИА Новости производитель онлайн-касс «Эвотор» со ссылкой на данные со своих терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов в городах России.

Наверх
Источник: РИА Новости

В базовый набор продуктов для новогоднего стола, по версии компании, вошли: домашний салат «Оливье» с колбасой и домашний салат «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

«Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и “обязательные” для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии — 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой “новогодние столы” в России», — рассказали в пресс-службе компании.

Также весьма доступные цены ждут жителей Ставрополя, Новосибирска, Липецка и Омска. А самые высокие ценники, по данным «Эвотора», будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый новогодний стол 354 рубля, петербуржец — 313 рублей.

Среднюю же цену базового новогоднего стола по России компания оценивает в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии — 431 рубль, меньше всех — в Курганской области — 141 рубль. А домашний «Оливье» в среднем по России будет стоить 25 рублей на человека.

«Самый дорой салат будет на столах жителей Вологодской и Магаданской области — 39 и 43 рубля за порцию, самый дешевый в Иркутске и в Москве — 17 и 19,5 рубля за порцию», — подсчитали в «Эвоторе». При этом самый дорогой майонез зафиксирован в Якутии — 252 рубля за килограмм, самый дешевый — в Твери, 113 рублей, средняя цена по России — 149 рублей за килограмм.

Читайте также: Санта рублем не поможет. Какие предновогодние ошибки стоят вам лишних денег

 Как в России отреагировали на признание Бутиной
В Финляндии рассказали о позиции страны по 'Северному потоку — 2'
Президент Сербии обвинил США в создании армии в Косово
Чай или кофе? Ученые дали неожиданный ответ
Чемпион ОИ-2018 призвал российского биатлониста уйти из спорта
Австрия не представила доказательств вины биатлонистов из России
Названы худшие пароли 2018 года
В России изменился порядок проведения ЕГЭ
Россиянин не глядя отбил летевшую в пустые ворота шайбу пяткой
Спорт
Овечкин изобрел машину времени и оформил второй хет-трик подряд 13 матчей подряд с набранными очками - такого с Ови не было почти 12 лет
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс Актрисы и певицы приняли участие в праздничном выпуске шоу талантов на Первом
Недвижимость
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Дети
Дарья Мельникова стала мамой во второй раз Актриса и ее муж Артур Смольянинов уже воспитывают сына Артура
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь