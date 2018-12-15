Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

Источник: РИА Новости

В базовый набор продуктов для новогоднего стола, по версии компании, вошли: домашний салат «Оливье» с колбасой и домашний салат «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

«Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и “обязательные” для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии — 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой “новогодние столы” в России», — рассказали в пресс-службе компании.

Также весьма доступные цены ждут жителей Ставрополя, Новосибирска, Липецка и Омска. А самые высокие ценники, по данным «Эвотора», будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Житель Москвы при этом заплатит за базовый новогодний стол 354 рубля, петербуржец — 313 рублей.

Среднюю же цену базового новогоднего стола по России компания оценивает в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии — 431 рубль, меньше всех — в Курганской области — 141 рубль. А домашний «Оливье» в среднем по России будет стоить 25 рублей на человека.