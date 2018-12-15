Чай или кофе? Ученые дали неожиданный ответ

Источник: AP 2018

Если верить целой серии исследований, дело не только в исторических предпосылках и разнице менталитета — выбор между кофе и чаем заложен в генах.

Кофейные гены

За пристрастие к кофеину и силу его воздействия на организм отвечают определенные генетические вариации, утверждают исследователи из Гарвардского университета (США). Всего их восемь. Первые две — мутации в генах CYP1A2 и AHR — были открыты в 2011 году, когда анализ данных 47 тысяч человек показал, что их носители употребляют в день на 40 микрограммов кофеина больше, чем все остальные люди.

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Три года спустя эта же группа ученых обнаружила шесть новых генов, которые могут иметь отношение к кофеиновой зависимости. В этот раз исследователи опросили уже 120 тысяч респондентов, а затем проанализировали их ДНК. Оказалось, что четыре новых «кофейных» гена были связаны с тем, как организм расщепляет кофеин и реагирует на него. Еще два гена, присутствующие в ДНК любителей кофе, не имели прямого отношения к бодрящему напитку: они регулировали уровень холестерина и сахара в крови.

Любовь к кофе также определяется мутациями в генах рецепторов горького вкуса, уверены британские и австралийские ученые, изучившие данные 438 тысяч человек. Среди тех, кто выпивает больше четырех чашек кофе ежедневно, преобладают люди с высокой чувствительностью к кофеину. При этом они плохо ощущают вкус хинина и некоторых других горький субстанций, не любят чай и в среднем пьют меньше алкоголя, чем те, у кого таких мутаций нет. Люди же с высокой чувствительностью к хинину, наоборот, предпочитают чай и недолюбливают кофе.

Половой вопрос

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Скорость расщепления кофеина и реакция на него также могут зависеть от пола человека, считают ученые из Университета Барселоны. В течение нескольких дней они поили кофе 688 добровольцев: 238 мужчин и 450 женщин. Через десять, 20 и 30 минут после чашечки бодрящего напитка исследователи замеряли уровень кофеина в организме испытуемых. Оказалось, что его действие начинало ощущаться добровольцами уже через десять минут после употребления кофе, а наибольшей концентрации это вещество достигало примерно через полчаса. При этом на мужчин кофеин действовал быстрее и производил больший эффект, чем на женщин.

Продолжительное употребление кофе также по-разному сказывается и на здоровье представителей разных полов. Согласно исследованию шведских медиков, три чашки кофе в день могут значительно уменьшить размер груди у женщин. Особенно подвержены этому эффекту носительницы мутации в гене CYP1A2 — той самой, что вызывает пристрастие к бодрящему напитку. По мнению ученых, объем груди уменьшается из-за того, что кофеин может влиять на выработку женских половых гормонов — эстрогенов.

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На мужчин же три чашки кофе в день, наоборот, действуют благотворно — предотвращают развитие эректильной дисфункции. Как выяснили исследователи из Техасского университета в Хьюстоне (США), представители сильного пола, потребляющие ежедневно от 85 до 303 микрограммов кофеина (эквивалентно трем чашкам кофе), примерно на 40 процентов реже жалуются на проблемы с потенцией, чем те, кто не пьет кофе. Единственная группа мужчин, на которых кофеин не оказывает улучшающего воздействия, — диабетики.

По словам исследователей, кофеин влияет на расслабление гладкой мускулатуры гелициновых и кавернозных артерий пениса, что значительно улучшает кровоток и позволяет мужчинам долго оставаться в боевой форме.

Чай против всех болезней

А вот чай одинаково действует на всех людей, независимо от пола. При этом исследований, доказывающих его благотворное влияние на организм, в разы больше, чем аналогичных работ про кофе.

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В частности, известно, что зеленый чай признан эффективным средством профилактики рака. По данным американских онкологов, экстракт зеленого чая, полифенон Е, препятствует росту злокачественных опухолей, а одна чашка этого горячего напитка в день понижает вероятность развития глаукомы — одной из главных причин полной потери зрения. Ученые объясняют благотворное влияние чая содержащимися в нем флавоноидами, которые расширяют кровеносные сосуды, обеспечивающие глаза кислородом и питательными веществами.