В амстердамском офисе вырос «лес» (фото)
Особая конструкция крыши создает иллюзию лесной чащи.
Особая конструкция крыши создает иллюзию лесной чащи.
Современное оформление офисов требует все более смелых идей. Так что архитектурному бюро Benthem Crouwel Architects пришлось хорошо подумать над тем, как реконструировать заброшенное здание на юге Амстердама, чтобы лотерейная компания Goede Doelen Loterijen могла устроить там свою
В офисе Goede Doelen Loterijen работает около 600 человек. Их попросили высказать свои пожелания относительно рабочего места. В итоге было решено создать общее рабочее пространство, но сделать его комфортным и уютным.
Так
Крышу четырехэтажного здания выполнили из алюминиевых панелей в виде ромбов. Ее поддерживают колонны, по форме напоминающие деревья. Под кровлей высадили растения, и пространство стало еще больше напоминать лес. Полупрозрачная крыша рассеивает солнечные лучи и помогает создавать мягкое, уютное освещение.
«Зеленое» здание оснащено солнечными панелями и системой сбора дождевой воды.
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