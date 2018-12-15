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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Киеве открылся объединительный собор

В Киеве открылся объединительный собор, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне.

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Источник: РИА "Новости"

Они представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине — Украинскую православную церковь (УПЦ КП) Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

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Первые две церкви принимают участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, УПЦ МП представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян, сообщается на сайте УПЦ КП.

Перед началом собора в храме Малой Софии была отслужена божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников объединительного собора.

К началу собрания в храм приехал президент Украины Петр Порошенко. В Киев на объединительный собор прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей. По данным СМИ, он выступит в роли почетного гостя.

Ожидается, что по итогам собора будет образована Украинская церковь, не зависимая от Московского патриархата.

Новая церковь будет создана на основе УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви, а также примкнувших приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инициатором образования новой церкви выступил президент Петр Порошенко, который в апреле 2018 попросил Константинопольского патриарха Варфоломея даровать автокефалию Украинской церкви.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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