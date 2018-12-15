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16:28 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в части рэпа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. В ответ на критику этого музыкального направления глава государства напомнил, что и вальс в свое время считался моветоном.

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Источник: AP 2018

Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа.

«Способ “хватать и не пущать” — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать, — заявил он на заседании Совета по культуре и искусству. — И эффект будет обратный ожидаемому».

Прозвучавшее на заседании предложение «всем [все] разрешить» глава государства назвал «революционным» и посмеялся над ним.

«Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга, — сказал он, обратив внимание на смех среди участников заседания. — Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось».

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Путин добавил, что планирует встретиться с Людмилой Вербицкой, которая является известным филологом и занимается в том числе исследованиями нецензурной лексики. По ее мнению, которое озвучил президент, мат является частью языка. «Вопрос только в том, как это использовать, — заметил Путин. — У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно». «Относиться к этому нужно очень осторожно», — подчеркнул он.

«Но если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять», — уверен глава государства. Он добавил, что способы такого «направления» еще предстоит обсудить.
В ответ на прозвучавшую на заседании критику рэпа Путин напомнил, что и вальс в свое время считался моветоном. «Потом это стало классикой», — заметил он.

«Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики, — заявил президент. — Это путь к деградации нации».

«Им нравится там, где-то “за бугром”, этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают», — добавил глава государства. По его словам, употребление наркотиков и пропаганда наркомании — даже хуже, чем матерная ругань.

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