Путин поддержал идею объявить Год музыки в 2023 году в честь Рахманинова

Источник: AP 2018

Президент России Владимир Путин поддержал предложение пианиста Дениса Мацуева объявить Год музыки в 2023 году и провести ряд культурных мероприятий в этом году, посвященных 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

«Что касается мероприятий, связанных с именем Рахманинова, надо подумать, как это организовать. То, что нужно что-то делать, это совершенно точно, мы с вами еще посоветуемся, подумаем. Вы предлагаете 2023 год, время есть. Надо будет подумать над этим и отметить», — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Мацуев предложил и «реанимировать конкурс Рахманинова, который существовал долгие годы, но сейчас не существует», по трем специальностям — для пианистов, дирижеров и композиторов. Также он попросил главу государства рассмотреть вопрос о покупке имения Сенар в Швейцарии, где жил Рахманинов в 1930-е годы, и где можно было бы создать мемориал композитору.