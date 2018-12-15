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17:01 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал идею объявить Год музыки в 2023 году в честь Рахманинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Автором инициативы выступил пианист Денис Мацуев.

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Источник: AP 2018

Президент России Владимир Путин поддержал предложение пианиста Дениса Мацуева объявить Год музыки в 2023 году и провести ряд культурных мероприятий в этом году, посвященных 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

«Что касается мероприятий, связанных с именем Рахманинова, надо подумать, как это организовать. То, что нужно что-то делать, это совершенно точно, мы с вами еще посоветуемся, подумаем. Вы предлагаете 2023 год, время есть. Надо будет подумать над этим и отметить», — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Мацуев предложил и «реанимировать конкурс Рахманинова, который существовал долгие годы, но сейчас не существует», по трем специальностям — для пианистов, дирижеров и композиторов. Также он попросил главу государства рассмотреть вопрос о покупке имения Сенар в Швейцарии, где жил Рахманинов в 1930-е годы, и где можно было бы создать мемориал композитору.

Комментируя эту просьбу музыканта, Путин признался, что ранее «по поводу покупки просил некоторых коллег и даже знакомых, это было два или четыре года назад, но они столкнулись практически с невозможностью договориться ни с кем». «Если сейчас ситуация поменялась, то давайте вернемся к этому вопросу», — добавил он.

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