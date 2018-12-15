Путин поддержал идею объявить Год музыки в 2023 году в честь Рахманинова

Президент России Владимир Путин поддержал предложение пианиста Дениса Мацуева объявить Год музыки в 2023 году и провести ряд культурных мероприятий в этом году, посвященных 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.
«Что касается мероприятий, связанных с именем Рахманинова, надо подумать, как это организовать. То, что нужно
Мацуев предложил и «реанимировать конкурс Рахманинова, который существовал долгие годы, но сейчас не существует», по трем специальностям — для пианистов, дирижеров и композиторов. Также он попросил главу государства рассмотреть вопрос о покупке имения Сенар в Швейцарии, где жил Рахманинов в 1930-е годы, и где можно было бы создать мемориал композитору.
Комментируя эту просьбу музыканта, Путин признался, что ранее «по поводу покупки просил некоторых коллег и даже знакомых, это было два или четыре года назад, но они столкнулись практически с невозможностью договориться ни с кем». «Если сейчас ситуация поменялась, то давайте вернемся к этому вопросу», — добавил он.