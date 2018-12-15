Путин разберется с инвестициями Михаила Гуцериева в канадский Cirque du Soleil

Источник: AFP 2018

Бизнесмен строит в Сколково первую постоянную площадку для этого канадского цирка в России. Первые представления должны пройти в 2019 г.

Запашный уверен, что такой проект негативно скажется на развитии российского цирка и российского спорта. Иностранные цирки, в том числе Cirque du Soleil постоянно переманивают кадры из России, объяснил он. Запашный подчеркнул, что он выступает против создания постоянной площадки Cirque du Soleil в России, а не против гастролей как таковых: «При строительстве стационара они тут и школу свою построят. В то время пока Канада так активно вводит против России санкции, мы становится вдруг такими гостеприимными». Не нравится Запашному и то, что площадка строится на деньги российского бизнесмена: «Я что-то не припомню чтобы Гуцериев интересовался нашими цирками. Его инвестиции были бы полезны российскому искусству и не только цирку».

Путин назвал проект Cirque du Soleil борьбой за рынок.

«Не стоит так распахивать ворота… давать им развиваться на нашей почве. Я тут, скорее, на вашей стороне», — согласился он с Запашным и добавил, что обязательно разберется с этим вопросом и обсудит его с Министерством культуры.

«Ведомости» обратились за комментарием к представителю Гуцериева.

Читайте также ВКонтакте как простой инструмент для продвижения небольшого бизнеса

В 2019 г. рядом с инновационным центром «Сколково» запланировано открытие концертного зала «Амфион». Застройщик проекта — входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация «А. Н. Д». Также в проекте участвуют канадская Cirque du Soleil и американская Anchutz Entermaint Group — один из лидеров отрасли по управлению аренами (работает с Grammy в США, «O2 Арена» в Лондоне, «Мерседес-Бенц Арена» в Мюнхене).

Концертный зал на 8500 мест должен стать постоянной площадкой для выступлений очень популярного в мире и в России Cirque du Soleil. Также в зале планируется проводить концерты, спортивные и корпоративные мероприятия, указано на сайте проекта. Гуцериев заявлял, что вложит в проект $1,2 млрд, большая часть этой суммы кредиты. Позднее корпорация «А. Н. Д» заявляла об инвестиция в размере 4 млрд руб.

Проект стартовал в 2015 г., планировалось, что первые представления пройдут в начале 2018 г., но потом открытие перенесли на 2019 г.