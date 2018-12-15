Порошенко объявил о создании Украинской православной автокефальной церкви

Источник: РИА "Новости"

Президент Украины Петр Порошенко по окончании объединительного собора в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

«Поздравляю все с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии», — заявил он, выйдя из собора под перезвон колоколов с председателем Верховной рады Андреем Парубием и представителем вселенского патриарха митрополитом Галльским Эммануилом.

Предстоятелем новой церкви — митрополитом Киевским и всея Украины — избран Епифаний Думенко.

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Об этом объявил со сцены в центре Киева министр культуры Евгений Нищук.

Ранее украинские СМИ сообщали, что проект устава автокефальной православной церкви предусматривает, что ее будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх.

Митрополит Епифаний (в миру — Сергей Думенко, 1979 года рождения) до объединительного собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата. Постоянный член Священного синода, член Высшего церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Объединительный собор

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Сегодня в Киеве прошел объединительный собор, созванный для создания единой поместной церкви Украины. Таким образом власти страны рассчитывали при поддержке Константинополя сделать еще один шаг к получению томоса об автокефалии, с просьбой о даровании которой Порошенко обратился в апреле к патриарху Варфоломею.

Инициаторы создания автокефальной церкви предполагали, что в работе объединительного собора примут участие епископы УПЦ Московского патриархата и представители двух неканонических церквей — т.н. Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако УПЦ МП от участия в соборе сразу отказалась.

После создания новой религиозной структуры, по информации Киевского патриархата, ее лидер получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея в Стамбуле 6 января.