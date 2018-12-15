Умер актер «Кривого зеркала»

Асомов умер от болезни сердца на 56-м году жизни.

«Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть», — сказал Петросян.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-137982211&id=456239233&hash=248d1eecb625fddf&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обид Асомов прославился в Узбекистане в 1993 году, года основал свой театр «Обид-А». В конце 2000-х он начал выступать в российских телепередачах «Аншлаг» и «Кривое зеркало».