Что будет, если на Земле растает весь лёд?
Уровень мирового океана в случае полного таяния ледников поднимется на 64 метра — затопит не только города и районы, а целые страны.
Уровень мирового океана в случае полного таяния ледников поднимется на 64 метра — затопит не только города и районы, а целые страны.
НАСА обратило внимание, что в Антарктиде начали стремительно таять ледники, которые ранее считались стабильными и не поддающимися глобальным изменениям климата. В частности, стал уменьшаться ледник Тоттен.
Снизилась высота ледников, находящихся в Восточной Антарктиде — Андервуда, Бонда, Адамса и Вандерфорда. Как сообщается, они теряют по 25 см в год.
В Институте географии РАН ещё в 1997 г. был издан атлас
«Общий объём льда на Земле — 26 млн. кубометров. Это около 2% земной воды, — говорит зам. директора Института географии РАН, гляциолог Николай Осокин. — Основные массы льда сосредоточены в Антарктиде и Гренландии. Если допустить, что весь лёд растает (оговорюсь, что сценарий такой катастрофы наука пока даже не рассматривает), уровень Мирового океана поднимется на 64 метра».
Многие прибрежные районы будут затоплены. Это восточное побережье США и значительная часть Калифорнии, Нидерланды, часть Дании. Под водой окажутся
Нью-Йорк,Новый Орлеан, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Каир, Буэнос-Айрос, Санкт-Петербург.
Кроме Северной столицы, в России под водой окажется часть Кольского полуострова и довольно большая территория в Западной Сибири — полуостров Ямал и земли, находящиеся южнее.
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