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12:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Что будет, если на Земле растает весь лёд?

Уровень мирового океана в случае полного таяния ледников поднимется на 64 метра — затопит не только города и районы, а целые страны.

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Источник: Reuters

НАСА обратило внимание, что в Антарктиде начали стремительно таять ледники, которые ранее считались стабильными и не поддающимися глобальным изменениям климата. В частности, стал уменьшаться ледник Тоттен.

По расчётам учёных, если он растает полностью, уровень Мирового океана поднимется более чем на три метра.
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Снизилась высота ледников, находящихся в Восточной Антарктиде — Андервуда, Бонда, Адамса и Вандерфорда. Как сообщается, они теряют по 25 см в год.

А что будет, если на Земле растает весь лёд?

В Институте географии РАН ещё в 1997 г. был издан атлас снежно-ледовых ресурсов мира, в котором в том числе рассматривается гипотетический вариант: как будет выглядеть мир, если на планете растают все льды?

«Общий объём льда на Земле — 26 млн. кубометров. Это около 2% земной воды, — говорит зам. директора Института географии РАН, гляциолог Николай Осокин. — Основные массы льда сосредоточены в Антарктиде и Гренландии. Если допустить, что весь лёд растает (оговорюсь, что сценарий такой катастрофы наука пока даже не рассматривает), уровень Мирового океана поднимется на 64 метра».

Многие прибрежные районы будут затоплены. Это восточное побережье США и значительная часть Калифорнии, Нидерланды, часть Дании. Под водой окажутся Нью-Йорк, Новый Орлеан, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Каир, Буэнос-Айрос, Санкт-Петербург.

Кроме Северной столицы, в России под водой окажется часть Кольского полуострова и довольно большая территория в Западной Сибири — полуостров Ямал и земли, находящиеся южнее.

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