Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы

Источник: AP 2018

Буддийские монахи у большинства ассоциируются с аскетизмом, частыми медитациями и уходом от всего мирского. В большинстве случаев так и бывает, но есть исключения — монахи, обличенные властью. На различных этапах истории Тибета духовный лидер местных буддистов Далай-лама был не только религиозным, но и политическим руководителем страны со всеми вытекающими последствиями. Далай-ламы отдавали приказы армиям, назначали чиновников, боролись с коррупцией и строили себе дворцы, как и все уважающие себя правители.

И друг степей Сонам

В 1578 году верховный лама школы Гелугпа Сонам Гьяцо обратил в буддизм хана племени тумэтов Амду — живущих во Внутренней Монголии монголов. Благодарный хан. Ради такого события ламу пригласили в степь на курултай монгольской знати, где лама даровал хану титул Брахмы — повелителя религии. В ответ хан наградил ламу золотой печатью с надписью «Печать Ваджрадхары-Далай-ламы. Да будет победа!».

Далай-лама XIII — один из самых успешных и влиятельных правителей Тибета. Он перестроил дворец Потала, расширил дворец Норбулинка и привез в Тибет автомобиль. Но Далай-лама XIII не только наслаждался жизнью, но и пытался реформировать политическую систему Тибета. Безуспешно.

С этого момента верховные ламы и стали пользоваться титулом Далай-ламы, причем Сонам Гьяцо стал сразу Далай-ламой III, а его предшественники на посту верховного ламы стали соответственно Далай-ламами Вторым и Первым. Такое решение было связано с тем, что Сонама еще в трехлетнем возрасте объявили реинкарнацией верховного ламы Гендуна Гьяцо, который собственно посмертно и стал Далай-ламой I. Впрочем, третий по счету Далай-лама насладиться своим статусом не смог. Большую часть жизни он провел в монгольской степи, где и скончался в 1588 году.

Выше только любовь

По-настоящему развернулись Далай-ламы лишь в XVII веке, когда Далай-лама V (в миру Нгаванг Лобсанг Гьяцо) сконцентрировал в руках не только религиозную власть в рамках школы Гелугпа, но и политическую власть над Тибетом, которую ему даровал в 1642 году правитель одного из калмыцких племен Гуши-хан. На радостях уже спустя три года после торжественного въезда в столицу страны Лхасу Далай-лама V построил для себя дворец Потала, который оставался резиденцией всех далай-лам вплоть до 1959 года, когда Далай-лама XIV бежал от китайского завоевания Тибета.

Дворец был построен на высоте 3 километров 700 метров, что сделало его самым высокогорным дворцом в мире. Чтобы у живущих в высокогорье тибетцев не возникали вопросы, кто тут самый главный, дворец Потала построили на холме Марпо Ри. Строительство было начато в 1645 году, а уже спустя четыре года во дворец переехала вся тибетская администрация.

Снаружи дворец напоминал крепость, хотя никаких фортификационных сооружений здесь не было. Первоначально на холме был построен лишь дворец из белого камня, получивший имя Потранг Карпо. Да и он полностью был завершен лишь в 1690 году — 20 лет спустя после смерти Далай-ламы V. Сразу же после завершения строительства Белого дворца были начаты работы над Красным дворцом — Потранг Марпо. Его же использовали в качестве хранилища священных текстов и реликвий, библиотеку и место для встреч с простыми смертными.

Еще одна функция дворца Потала — служить могилой для Далай-лам. Одну из главных частей дворца образовывают восемь усыпальниц, покрытых золотом и украшенных драгоценными камнями.

Первой погребальной пагодой стала усыпальница строителя дворца Далай-ламы V. На нее ушло 3 721 килограмм золота, а современники беззастенчево утверждали, что на ее украшение ушла «половина богатств мира».

Дворец Потала расположен на высоте 3 767 метров над уровнем моря. Его высота составляет 117 метров, здание насчитывает 13 этажей. | Источник: Kaiyan Leong/CC0

Богато украшены были и залы для молитв: золото, драгоценные камни и шелк, который лидерам Тибета в большом количестве дарили китайские императоры в надежде на добрососедские отношения. Так самый крупный павильон украшен великолепными занавесками, подаренными цинским императором Канси. По преданию на их изготовление ушел целый год, причем для того чтобы их вместить — была построена отдельная мастерская с большим залом.

Райский сад

Однако Поталы Далай-ламам довольно быстро стало не хватать, и в 1755 году был заложен еще один дворец — Норбулинка, которому предстояло стать летней резиденцией правителя Тибета. На его строительство ушло почти 30 лет, так что начавший возведение летнего дворца Далай-лама VII толком не успел им насладиться — завершено строительство было лишь в 1783 году уже при Далай-ламе VIII. С тех пор и вплоть до бегства Далай-ламы XIV из Тибета в зимние месяцы правители Тибета жили в Потале, которая стала зимним дворцом, а летом — в Норбулинке.

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Общая площадь дворцового комплекса составила 36 гектаров, а парк вокруг дворца раскинулся на 3,6 квадратных километра. Его называют самым высокогорным садом в мире, «кислородным баром». Всего на территории дворцового комплекса расположены пять дворцов: оригинальный трехэтажный Келсанг Потранг, построенный при восьмом Далай-ламе Тсокил Потранг, возведенные Далай-ламой XIII Золотой Линка и Ченсел Потранг, а также Мигур Потранг, построенный Далай-ламой XIV незадолго до бегства из Тибета.

Все дворцы украшены фресками с традиционным орнаментом, шелковыми занавесками и ширмами, а в молельных комнатах расположены богато украшенные золотые статуи Будды. Также в парке возвели павильон Кхамсум Цилнон, где далай-ламы слушали тибетские оперы и музыкальные представления. Дворец был окружен двумя рядами стен. Внешние стены обозначали границы всего комплекса, а внутренние — личную территорию Далай-ламы, куда имел право заходить только он сам и самые близкие ему люди.

Но и для посетителей внешней части парка действовал строгий дресс-код: никакой европейской одежды, полный запрет на шляпы и обувь.

Гостей тщательно обыскивали, а контролировать территорию огромного парка помогали могучие тибетские мастифы. Собак привязывали к стенам с помощью длинных канатов из шерсти яков, так чтобы они могли контролировать часть стены.

Дворец Норбулинка на протяжении 200 лет служил летней резиденцией Далай-лам. Именно из расположенного в западной части Лхасы дворца Норбулинка 17 марта 1959 года после неудачи антикитайского восстания бежал Далай-лама XIV. | Источник: Sweetyears/CC0

Но если мастифы должны были охранять покой далай-ламы, то лхасские апсо — развлекать правителя. Когда именно была выведена декоративная порода собак — неизвестно, зато любовь тибетских монахов к маленьким собачкам сомнений не вызывает. И в Норбулинке, и в Потале собачки жили в роскоши, спали на богато расшитых подушках и свободно разгуливали по большей части комнат.

Увы, все меры предосторожности помогали правителям Тибета далеко не всегда. Почти все далай-ламы с VI по XII прожили короткие жизни и, вероятно, были отравлены.

Последний Далай-лама был вынужден бежать из Лхасы в возрасте 23 лет, а по-настоящему насладиться властью и теми благами, которая она дарует, смог лишь Далай-лама XIII.

Прощальная вечеринка

Несмотря на то что далай-ламы формально оставались политическими лидерами Тибета в XVIII и XIX веках, огромное влияние в Лхасе имел наместник китайской империи Цин, который зачастую реально управлял страной, назначал регентов при малолетних далай-ламах и отправлял на тот свет неугодных Пекину сановников. Далай-лама XIII (в миру Тхуптэн Гьяцо) стал первым за долгие годы далай-ламой, который вернул реальную власть над Тибетом. Он руководил страной и буддистами-ламаистами с 1895 по 1933 годы и на протяжении всего своего правления старался оживить дряхлеющую теократию.

Попытки реформирования системы государственного управления, борьба с коррупцией, нововведения в армии, — далеко не все проекты Тхуптэна завершились успехом, но Тибет во время его царствования окончательно вышел из вассальной зависимости от Китая и в 1912 году объявил о полной независимости. Одной из кампаний Далай-ламы XIII стала борьба за аскетизм буддийских монахов. Им запретили употреблять алкоголь и внимательно следили за соблюдением всех постов.

При этом все население Тибета было разделено на три сословия, а сами сословия — на разряды. Монахи принадлежали к высшему сословию, а 95 процентов населения страны отнесли к третьему — самому низшему сословию. Бедность же людей была объяснена их грехами в прошлых инкарнациях. Закон гласил, что жизнь представителя высшего разряда первого сословия ценится на вес золота, а самого низкого разряда третьего сословия — стоит как пучок соломы.

Значительная часть собственности была перераспределена в пользу монастырей, которые начали предоставлять населению кредиты под 20−30 процентов годовых.

Можно было взять деньги в рост и у администрации Далай-ламы, причем всего под 10 процентов годовых. Были введены разнообразные трудовые повинности, включая и чистую барщину.

Рост доходов казны позволил Далай-ламе XIII расширить дворец Потала, достроив для себя богато украшенный Золотой павильон, выстроить себе два дворца в комплексе Норбулинка, провести во дворцы электричество, телеграф, а затем и телефон, а также радовать себя всевозможными достижениями цивилизации. Так, например, ко двору Далай-ламы был доставлен первый автомобиль. Для этого машину пришлось разобрать на части и собрать под руководством британских инженеров уже в Лхасе.

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После того как в 1949 году в Китае к власти окончательно пришли коммунисты, над Далай-ламой стали сгущаться тучи. Пекин не скрывал своего желания вернуть Тибет под свое управление, и в 1950 году в «Страну снегов» вошла Народно-освободительная армия Китая. Однако пятнадцатилетнего Далай-ламу и его двор это не смутило. Тэнцзин Гьяцо был провозглашен политическим лидером Тибета прямо в разгар китайского вторжения, а сам Далай-лама XIV заключил с Пекином мирное соглашение, по которому сохранил духовную власть и большую часть богатств.

Более того, в 1950-е годы по приказу Далай-ламы в Норбулинке была построена новая роскошная вилла, а в гараж правителя закупили новые автомобили. Правда, в силу неразвитости дорожной сети передвигаться Далай-ламе приходилось не на роскошных лимузинах, а на внедорожниках Land Rover. Несмотря на это Тэнцзин и его окружение не оставляли мыслей о возвращении политической власти и поддержали антикитайское восстание в 1959 году, после разгрома которого Далай-лама XIV вынужден был бежать из страны.

С тех пор духовных лидер буддистов-ламаистов живет в Индии и демонстрирует подчеркнутую скромность и аскетичность. Что впрочем не мешает ему останавливаться в пятизвездочных отелях, пользоваться в зарубежных поездках представительскими автомобилями и восседать на золотых тронах.